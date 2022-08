Tatăl Loredanei Groza a împlinit astăzi 85 de ani! Artista, urare emoționantă pentru părintele său

Tatăl Loredanei Groza își sărbătorește astăzi cea de-a 85-a aniversare. Artista a publicat un mesaj special pentru părintele său, fiindu-i recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru ea.

Loredana Groza este în culmea fericirii, asta petru că astăzi, 5 august, este o zi cu adevărat specială pentru ea. Vedeta își celebrează tatăl, scriitorul Vasile Groza, care împlinește 85 de ani. Artista este plină de recunoștiință față de părintele său și a publicat o urare emoționantă, pe pagina sa de socializare.

La cei 85 de ani pe care i-a împlinit astăzi, Vasile Groza se bucură de viață și se ocupă de marea lui pasiune, scrisul. Tatăl Loredanei Groza este scriitor, publică cărți, iar pe pagina sa de Facebook, el distribuie în fiecare zi o poezie creată chiar de el.

Artista este foarte mândră de părintele său și spune că îi mulțumește lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care cei doi o petrec unul lângă altul.

‘’La Multi Tata!!! 85 pe 5-8!!! Happy Birthday Daddy, My Lyon King! In fiecare zi cand ma trezesc dimineata si te am aproape, ii multumesc lui Dumnezeu pentru inca o zi binecuvantata alaturi de tine!! Tu esti Poetul meu, cel mai dibaci Povestitor.. sa te vad scriind zi de zi , de cand ma stiu , este o mare inspiratie!! Nu stiu de unde-ti mai vin toate ideile astea pentru poeziile si romanele tale,la ce sursa esti conectat.

Esti un model de daruire si pasiune in tot ceea ce faci!! De aproape 9 ani pe pagina ta de pe Facebook , “O poezie pe zi’” @vasilegroza ,n-a fost o zi in care sa nu publici o poezie asa cum ai promis!! Pentru tine durerea fizica nu exista, ai trecut peste orice!! Si cand ti-e mai greu stii cum sa-i binedispui pe toti in jurul tau cu glumele tale. Sa te tina Dumnezeu sanatos si in putere si sa ne bucuri cu harul tau, sa -i faci fericiti in continuare pe toti cei care se hranesc cu imaginatia si intelepciunea ta in fiecare zi!!! Multumesc Tataie!!! Te iubesc nesfarsit’’, a scris artista pe rețelele de socializare.

Vizionare placuta