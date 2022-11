Alex Dobrescu, primele declarații despre noua iubită. Cine este misterioasa tânără, mai mică cu 16 ani decât el?

Alex Dobrescu și Cristina Cioran au luat-o fiecare pe drumuri diferite, iar după doar 3 săptămâni de la separare, fostul iubit al actriței iubește din nou. După ce a mărturisit că actrița este femeia vieții lui și că în curând se vor căsători, Alex Dobrescu s-a pozat alături de noua lui iubită, o brunetă misterioasă, cu 16 ani mai tânără decât el.

Recent, fostul partener de viață al Cristinei Cioran a prezentat-o în mod public pe iubita sa, într-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show. Diana, noua cucerire a lui Alex Dobrescu, are aproape 22 de ani, este studentă și make-up artist.

Diana a oferit ceva mai multe detalii și a mărturisit că s-a cunoscut cu Alex Dobrescu în urmă cu o săptămână.

Alex Dobrescu a vorbit și despre Cristina Cioran și despre motivele despărțirii de cea cu care s-a iubit timp de doi ani de zile. Deși spune că își dorea să meargă cu mama fiicei sale la altar, acest lucru nu a fost posibil, din cauza diferențelor de opinie.

„Poate e întorsătura care trebuie. Nu a fost să fie. Nu sunt niște cauze pertinente, pur și simplu am pus pe foaie, am discutat ceea ce am făcut în cei doi ani de zile, cum ar merge în următorii ani, și mai bine decât să ne căsătorim, să o luam fiecare pe drumul lui.

Eu chiar am vrut să ne căsătorim, dar suntem în dimensiuni diferite. (…) Sper să fie fericită, eu o să o ajut și pe ea, și pe fiica mea, așa cum o ajut și pe fosta mea soție și pe fiul meu, încât să fim liniștiți și împăcați, să nu ne terorizăm cu mesaje”, a explicat el.