Cristina Cioran, primele declarații după scandalul cu Alex Dobrescu din plină stradă. De la ce a pornit totul?

Cristina Cioran a oferit primele declarații despre scandalul de acum câteva zile, în care ea și Alex Dobrescu s-au certat în plină stradă. Paparazii de la Wowbiz.ro i-au surprins pe cei doi certându-se apring pe Calea Floreasca, acolo unde actrița a venit să își ia din lucrurile rămase în casa fostului ei partener de viață.

Cristina Cioran a declarat că, deși tatăl fiicei sale a fost inițial de acord să intre și să își ia lucrurile, ulterior s-a răzgândit și a avut o reacție impulsivă față de ea. Alex Dobrescu s-a enervat, moment în care Cristina Cioran i-a spus că va chema poliția.

Ulterior, Alex Dobrescu i-a văzut pe paparazii de la Wowbiz și s-a îndreptat către mașina lor, scuipând geamul autovehiculului în care se aflau.

„Mai aveam ceva de lămurit și mai aveam niște lucruri de luat. N-a vrut să mi le dea și a făcut urât. Avem niște lucruri de luat de acolo, de unde am locuit împreună și inițial a zis că mă lasă, să vin să le iau, după care s-a răzgândit. Nu aveam cheie. Am chemat eu Poliția. Am mai vorbit… Habar n-am acum (n.r. – cum rămâne cu lucrurile pe care le avea de luat din casa în care a locuit cu Alex Dobrescu)”, a spus Cristina Cioran pentru CANCAN.RO.