Bianca Drăgușanu, planuri pentru noul an! Ce își dorește diva să obțină în 2023?

Bianca Drăgușanu știe exact ce vrea pentrul 2023 și nimeni și nimic nu o va opri din atingerea țelurilor sale. Vedeta și-a fixat clar obiectivele pentru noul an și speră ca tot ceea ce și-a planificat să se îndeplinească.

Așa cum poate se așteptau fanii ei, Bianca Drăgușanu își dorește să aibă cât mai mulți bani și să își extindă afacerile, însă acest obiectiv nu este în capul listei de dorințe. Iubita lui Gabi Bădălău își dorește echilibru și sănătate, pentru a-și duce la bun sfârșit toate planurile. Pe lângă bani, ea mai vrea să călătorească mult, așa cum a făcut și anul trecut, în destinații de lux.

”Îmi doresc echilibru, sănătate, dacă ai sănătate le faci pe toate. Îmi doresc ce își dorește orice om normal, îmi doresc pentru mine să nu mai fiu atât de permisivă și atât de naivă cu oamenii din jurul meu, oricum am învățat asta de-a lungul timpului și putere de muncă și de concentrare, căci eu chiar am tot ce îmi doresc și ce poate să-și dorească un om.

Vreau să fac bani mulți rău de tot, vreau să mă concentrez asupra afacerilor mele și contractelor pe care le am și apoi am timp și de călătorii. Dacă sunt sănătoasă și am bani pot să le fac și pe astea”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru spynews.ro.