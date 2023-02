Cum arată iubitul Aneimaria Prodan? Impresara, noi declarații despre bărbatul pe care l-a prezentat deja copiilor

Anamaria Prodan iubește din nou și este mai fericită ca niciodată. Vedeta a trecut peste durerea cauzată de divorțul de Reghecampf și a mai dat o nouă șansă iubirii. Momentan, impresara vrea să țină ascunse detaliile legate de identitatea iubitului său, dar a menționat că l-a prezentat deja copiilor, iar cei 3 au fost încântați de el.

Vedeta a mărturisit că actualul ei partener este sufletist și că are tot ceea ce are nevoie o femeie pentru a fi fericită.

„Sunt fericită, mai fericită ca niciodată. După nașterea copiilor mei, cred că sunt cele mai frumoase momente pe care le trăiesc. Cred că e momentul să trăiesc pentru mine și pentru noi, și nu pentru lume. Are bărbăție foarte mare, seninătate, suflet, caracter, orice are nevoie o femeie să fie fericită. Am hotărât amândoi să nu ne afișăm, este mai bine așa și e frumos. Suntem fericiți și este ok. Nu vreau să știe nimeni dacă e român sau străin. Este înalt, frumos”, a declarat Anamaria Prodan, pentru wowbiz.ro.

Impresara a mărturisit că a primit susținerea din partea copiilor ei și că aceștia au fost încântați de nou ei partener de viață. Anamaria Prodan a mai declarat că cei 3 copii ai ei i-au oferit sprijin și încredere în cele mai grele momente ale vieții.

„Copiii mei sunt fericiți, pentru că după foarte mult timp i-am văzut zâmbind și când zâmbim toți, înseamnă că a apărut soarele pe strada noastră. Să știi că mi-au dat atât de multă putere, cum nu am crezut vreodată. Eu cred că orice copil dă mamei putere fără limită. M-au ajutat enorm. Fetele au fost alături de mine trup și suflet. Bebe, nu mai spun, nu s-a mișcat de lângă mine nicio secundă. Când am făcut consiliu de familie și au fost wow, mami, în sfârșit, am zis ok, asta e. L-am adus în fața copiilor. De la început le-am spus. Eu am o relație cu copiii mei foarte deschisă și minunată. Încet, încet a fost ok, cred că a venit natural. El mi-a oferit cel mai frumos… un viitor minunat, un zâmbet minunat, o stabilitate fabuloasă și faptul că știu, când mă trezesc în fiecare dimineață, că e cineva acolo pentru mine, care trăiește pentru mine.”, a mărturisit Anamaria Prodan, pentru sursa citată mai sus.