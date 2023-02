Anamaria Prodan, fotografie alături de noul iubit! Cine este bărbatul care a făcut-o să iubească din nou?

După o perioadă în care a suferit enorm și a încercat să își reîntregească familia, Anamaria Prodan și-a găsit din nou liniștea. Impresara iubește din nou, însă își dorește să rămână discretă în ceea ce îl privește pe bărbatul care i-a făcut inima să tresară, din nou.

Vedeta a postat recent o primă fotografie cu cel alături de care trăiește o poveste de iubire de câteva luni, despre care a mai vorbit în presă, fără să ofere, însă, prea multe detalii.

Anamaria Prodan spune că și-a învățat lecțiile din trecut și nu mai vrea să apară în presă cu bărbații din viața ei.

„Despre viața mea personală de acum înainte din ce în ce mai puțin spre niciodată. Am trăit 50 de ani pe prima pagina a ziarelor, am inventat și ridicat în lumea mea bărbați, le-am dat valoare și i-am pus lângă mine și pe ei pe prima pagină! Am terminat rău și eu, și copiii mei”, a spus Anamaria Prodan, pentru Spynews.ro, după ce s-a afișat cu actualul partener.