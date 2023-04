Victor Slav, ghinionist în dragoste! După 3 ani de relație, Selina l-a înșelat pe fostul soț al Biancăi Drăgușanu

După despărțirea de Bianca Drăgușanu, Victor Slav și-a refăcut viața alături de Selina, un fost model de videochat. Cei doi s-au iubit timp de 3 ani, însă nici de această dată dragostea nu i-a surâs fostului băiat de la meteo.

Victor Slav a simțit încă o dată cum este să fii înșelat, asta după ce Selina a avut o aventură și i-a reproșat iubitului ei că se simte neglijată. Victor a ținut ascuns statusul său sentimental, însă acum a vorbit despre ruptura de fosta lui iubită.

Se pare că Victor și Selina s-au despărțit în luna septembrie și au rămas în relații foarte bine. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu își dorește cât mai multă discreție în ceea ce privește viața amoroasă.

„Noi ne-am despărțit încă din luna septembrie. Fiecare locuiește în altă parte, eu m-am mutat. Am fost însă mereu discret cu viața mea personală și nu am vorbit despre aceasta. De cinci ani, de când m-am despărțit de Bianca, evit să vorbesc despre viața mea personală.

Eu și Selina am rămas prieteni, suntem în relații foarte bune. Nu ne-am certat, doar că punctele noastre de vedere nu mai coincideau, aveam viziuni diferite. Ne leagă totuși mai mult de trei ani. Și zilele trecute ne-am văzut. A fost alături de mine în momentele grele prin care am trecut, și eu sunt alături de ea. Trece printr-o situație asemănătoare cu tatăl ei. Nu am ce să-i reproșez. De când ne-am despărțit, fiecare este liber să facă ce vrea”, a mai spus fostul soț al Biancăi Drăgușanu, potrivit Fanatik.