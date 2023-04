Claudia Pătrășcanu, despre începuturile relației cu Gabi Bădălău. A rămas însărcinată la nici o lună de relație

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au divorțat după 4 ani de procese, timp în care scandalul dintre ei doi a fost pe prima pagină a ziarelor. Cu toate că se cunosc multe detalii legate de despărțirea celor doi, nu același lucru se poate spune și despre mariajul și familia pe care au avut-o împreună.

Claudia Pătrășcanu a vorbit despre momentele prin care a trecut la începutul relației cu Bădălău, mărturisind că a rămas însărcinată cu primul lor fiu în mai puțin de o lună de când au decis să formeze un cuplu. Vedeta a vorbit despre prima întâlnire, dar și cum au decis să formeze un cuplu, în ciuda diferenței de vârstă.

A doua zi am mers împreună la o mănăstire, unde ne-a oprit un călugăr și ne-a spus că o să rămânem împreună. Ne-a bufnit râsul, pentru că am crezut că e o glumă. Ne-am văzut și a treia oară, a patra oară și așa am început să avem o relație. El venea și locuia mai mult la mine în apartament. Mai departe s-au legat lucrurile de la sine. Gabi nu a făcut nimic wow la început ca să mă cucerească. A fost ceva simplu între noi. Eu nu m-am dus cu rochie mulată la întâlnire, ba chiar aveam niște jeans largi. Dacă mă vrei, mă vrei pentru ceea ce sunt eu ca om”, a povestit artista în emisiunea lui Mihai Ghiță, la KanalD.

„Nu ne-am întâlnit întâmplător. Ieșisem dintr-o relație și eram singură de un an. El mă tot căuta. Nu avea numărul meu. Îmi tot scria, insistențe. La început cred că mi-a scris că eram cunoscută. Era genul de persoană căreia îi plăceau femeile cunoscute. Acum cred că nu eram singura căreia îi scria. (…) I-a răspuns o prietenă în locul meu. După 4 luni am acceptat să mă văd cu Gabi, iar prima întâlnire a fost ceva de genul… ne-am plimbat cu mașina până la Ploiești. A venit cu două prăjituri.

După doar câteva săptămâni de la începutul relației, Claudia Pătrășcanu a aflat că este însărcinată. Vestea l-a bucurat enorm pe Gabi Bădălău, care a venit imediat la ușa ei și a îmbrățișat-o. Totuși, artista a simțit de la început că familia lui Bădălău nu o are la inimă, iar atunci când părinții lui Gabi au aflat că vor deveni bunici nu au fost încântați.

După toată această poveste de iubire tumultoasă, Claudia Pătrășcanu spune că are un singur regret, acela că nu a putut să rămână în relații bune cu tatăl copiilor ei, de dragul celor mici. Vedeta a mai menționat că de-a lungul timpului au existat multe persoane care s-au băgat în relația lor.

„După puțin mai mult de trei săptămâni am rămas însărcinată. Foarte rapid. A fost un moment în care nu trebuia să rămân însărcinată. Așa a vrut Dumnezeu! Eu cred că așa ne-a fost dat. Regretul meu este că noi nu am ajuns să ne înțelegem. Eu mi-am dorit întotdeauna acest aspect. Noi nu am reușit să rămânem în relații frumoase. Dacă nu erau anumite persoane care să se bage în viața noastră, rămâneam în relații frumoase pentru copii. În căsnicia noastră au fost persoane care s-au băgat. Din chestia asta am învățat un lucru: să nu mă bag niciodată în viața lor. Diverse persoane au intervenit și s-au băgat în căsnicie și după ce am terminat”, a adăugat Claudia Pătrășcanu.