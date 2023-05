Cătălin Botezatu își dorește o femeie ca Dana Budeanu! Dezvăluirile neașteptate ale designerului

Cătălin Botezatu le-a criticat în termeni duri pe femeile care exagerează cu intervențile estetice. El le-a criticat pe tinerele din ziua de astăzi care o iau drept model pe Kim Kardashian și a mărturisit că femeile care au complexe apelează la ajutorul medicului estetician.

„Nu am nimic împotriva operațiilor estetice, dar fetele mele (n.r.: se referă la manechine) sunt naturale. O femeie dacă are complexe… cum să nu își facă operație? O urăsc pe Kim Kardashian, pentru că a transformat o întreagă generație în femei-mamut, le-a deformat, iar acum începe să revină la formele inițiale.

Întrebat de vedetele feminine pe care le apreciază, designerul le-a enumerat pe Andreea Esca, Mihaela Rădulescu și Dana Budeanu. El a mărturisit că fiecare dintre ele are ceva care îl atrage, însă și-ar dori o femeie ca Dana Budeanu.

Mihaela Rădulescu îmi place rău. Nu știu cât de operată este, dar îmi place rău. Îmi mai place și Dana Budeanu. Are creier și circumvoluțiuni pentru un milion de femei. Te face din vorbe și la TV și sub TV. Mi-aș dori o femeie ca Dana Budeanu, pentru că ai tot timpul ceva de discutat cu ea. E o femeie de la care ai ce învăța.” a dezvăluit Botezatu.

„Poate fac ceva, dar decent. Sunt multe femei operate mișto. Nu că Esca e de la voi, dar Esca a rămas aceeași. Dacă o vezi în viața de zi cu zi, e foarte haioasă, la TV are acea decență, feminitate, aer de lady. Nu cred că a apelat la ceva. A reușit să se păstreze o super-femeie.

În ceea ce o privește pe Bianca Drăgușanu, Cătălin Botezatu a declarat că blondina nu are atât de multe operații pe cât se vehiculează. Tot el a mai spus că Bianca își poate face cât de multe intervenții estetice își dorește, pentru că ea a devenit un personaj în România.

"Toată lumea se leagă de Bianca Drăgușanu că are multe operații, dar ea nu are multe operații. A făcut și ea cât a putut și o să mai facă, pentru că ea e Bianca Drăgușanu și are voie. Anumite femei devin niște personaje.”a completat creatorul de modă.