Deea Maxer, noi detalii despre motivul divorțului de Dinu Maxer:Nu vreau ca omul de lângă mine să fie violent verbal, irascibil

Deea Maxer a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, acolo unde a făcut noi dezvăluiri despre divorțul care a surprins pe toată lumea. Artista a mărturisit că nu și-a dorit acest lucru, mai ales după ce au fost împreună timp de 18 ani, însă problemele pe care le aveau nu mai puteau fi suportate.

Mai mult, ea a dezvăluit că nu își dorește ca partenerul ei de viață să fie violent verbal sau irascibil, ceea ce le-a dat de gândit inernauților. În continuare, ea a mai precizat că Dinu Maxer nu se iubește pe el însuși și că nu are grijă de propria persoană.

„E ciudat că nu mai avem acelaşi drum, dar nu mai puteam continua aşa. Nu mai era totul roz, nu ne puteam preface! Am un grad de toleranţă foarte mare, am tras pentru casă, pentru familie, dar nu mai eram fericită. Nu puteam juca teatru de faţă cu cei dragi, cu familia, copiii… Nu vreau ca omul de lângă mine să fie violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el. Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el. Toate astea au dus la divorţ. Eu îl ştiam de acasă, nu de la TV, e o mare diferenţă între cele două variante”, a explicat Deea Maxer în emisiunea lui Măruță.