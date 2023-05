Vica Blochina, despre Victor Pițurcă: L-am iubit cu toată umilința pe care mi-a dat-o....Vedeta i-a fost amantă timp de 16 ani

Vica Blochina a fost invitata lui Denise Rifai, în cea mai recentă ediție "40 de întrebări". Vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit despre viața sa, cu toate momentele bune sau mai puțin bune prin care a trecut.

Prezentatoarea de la KanalD a vrut să știe mai multe despre relația controversată dintre ea și Victor Pițurcă și a întrebat-o dacă antrenorul a fost dragostea vieții sale. Fără să stea pe gânduri, Vica Blochina a recunoscut că l-a iubit cel mai mult pe tatăl copilului ei, deși i-a provocat multă umilință și durere.

Vica Blochina a continuat și a spus că nu s-a îndrăgostit de Pițurcă pentru bani. Deși avea mulți pretendenți care roiau în jurul ei, pe vremea când era dansatoare la barul Melody, Vica s-a îndrăgostit de antrenor, chiar dacă știa că are doi copii acasă și este însurat.

„De ce spun că a fost o alegere proastă? Pentru că eu nu mulgeam vaca, nu făceam curat la el, el m-a cunoscut drept cea mai mișto dansatoare, balerină din Melody, care era dorită de orice bărbat în momentul ăla.

Și erau 60% din oamenii care veneau la barul ăla care își doreau să iasă cu mine la masă și stăteau la coadă și dintre toți acei milionari care îmi aduceau Rolls Royce cadou și eu am râs de el, care veneau, oamenii cunoscuți cărora nu le spun numele că nu are sens. Eu am ales un bărbat, pentru care oamenii m-au judecat, un om însurat, cu doi copii și nu cel mai bogat, dacă eram eu așa materialistă. Tu ce crezi că i-a spus acest om unui copil de 19 ani? Că eu m-am ales cu aceste bube pe cap și să rămân amantă următorii 16 ani de zile pentru acesta în România. Eu am fost lângă el și l-am iubit foarte mult, cu toată umilința pe care mi-a dat-o”., a mai povestit fosta balerină în emisiunea de la KanalD.