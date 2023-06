Irinel Columbeanu și-a revăzut fiica, după 5 ani. Cum l-a așteptat Irinuca: Am fost foarte impresionat...

Irinel Columbeanu a plecat în America pentru a-și vedea fiica, pe care nu a mai văzut-o de 5 ani. Fostul om de afaceri simțea dorul de Irinuca și, cu prima ocazie ivită, el și-a făcut bagajul și a plecat către noua casa a fiicei sale.

Irinel Columbeanu este cazat la un hotel, toate cheltuielile fiind suportate de către iubitul Monicăi Gabor, Mr. Pink. Tot el i-a plătit lui Irinel Columbeanu biletele de avion. Acum, afaceristul este alături de Irina și se bucură de timpul pe care îl petrece cu ea. În acești 5 ani în care nu s-au mai văzut, Irinuca a devenit o adevărată domnișoară, iar Irinel a fost impresionat să vadă cât de mare și înțeleaptă s-a făcut.

Cei doi s-au întâlnit la recepția hotelului în care este cazat fostul soț al Monicăi Gabor, iar Irinuca l-a plimbat cu mașina sa prin oraș. La cei 16 ani, Irinuca conduce foarte bine și respectă întocmai regulile din America.

„A avut loc în holul hotelului unde locuiesc. Am fost foarte impresionat să constat că a crescut foarte mult de când nu am mai văzut-o, sunt 5 ani de atunci. M-a impresionat faptul că a crescut atât în înălțime, cât și în înțelepciune. Așa mi s-a părut mie.”, a povestit Irinel Columbeanu, pentru Antena Stars.

Afaceristul a observat cât de bine se descurcă fiica sa la volan și a fost impresionat de progresele pe care aceasta le-a făcut de când nu a mai văzut-o.

„Am fost foarte impresionat să merg cu ea la volan, ca să zic așa, adică ea fiind la volan și eu pe lângă ea. De asemenea, am apreciat faptul că ea conduce foarte bine. Eu i-am spus să nu conducă prea repede, să fie atentă și am observat că este ajutată de sistemele mașinii pe care o conduce. Am făcut multe drumuri alături de Irina și am observat că se descurcă foarte bine”, a declarat Columbeanu.