Deea Maxer le închide gura cârcotașilor: Am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei

Într-o apariție recentă în emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D, Deea Maxer a vorbit deschis despre divorțul ei de Dinu Maxer și despre noua relație cu Robert Drilea. Cu toate provocările prin care a trecut, Deea și-a exprimat fericirea și mulțumirea față de situația sa actuală.

"Sunt liniștită, sunt fericită", a dezvăluit Deea în timpul interviului. "Eu sunt cea care a hotărât să divorțeze. Am primit foarte multe mesaje de la femei care mi-au spus: 'Vreau să fac și eu la fel, vreau să divorțez, dar nu știu cum.' M-au întrebat ce m-a determinat să iau această decizie."

Deși Deea a subliniat faptul că nu oferă sfaturi sau încurajează divorțul, ea crede că fiecare persoană are dreptul să decidă ce este mai bine pentru ea.

"Nu am dat niciun sfat și nu încurajez nicidecum un divorț, dar cred că fiecare decide pentru el, la momentul potrivit, ce este mai bun în viață", a transmis Deea Maxer, conform kanald.ro.

În același timp, ea recunoaște că este criticată pentru că a început o nouă relație, rapid după divorțul de Dinu Maxer. Deea Maxer speră că în curând se va muta împreună cu actualul ei iubit, cu care atât ea, cât și cei doi copii ai săi se înțeleg foarte bine.

Deea a dezvăluit și experiența ei în mediul online, unde este criticată, iar unele comentarii o afectează.

"Gurile rele spun că m-am aruncat cu capul înainte într-o relație care nu va funcționa. Oamenii îmi scriu asta în mesaje și mă afectează, pentru că le-am permis oamenilor să-și exprime părerea mai mult decât ar trebui. Consider că fiecare dintre noi simte oamenii și ia decizii în funcție de cum crede că este mai bine, în special pentru binele copiilor săi, ceea ce am făcut și eu. Când l-am cunoscut pe Robert, am simțit că și-a câștigat, în timp, dreptul de a fi aproape de copiii mei", a mai spus artista.