Andreea Antonescu, ultimele pregătiri înainte de botezul micuței Venice:este un vis pe care nici nu am îndrăznit să-l visez...

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu sunt pregătiți să-și boteze fiica, pe micuța Venice Victoria, într-un eveniment special ce va avea loc sâmbătă, 24 iunie. Înainte de marele eveniment, Andreea Antonescu a acordat un interviu pentru Fanatik, unde a dezvăluit detalii legate de ultimele pregătiri și despre relația cu tatăl fetiței sale, în ciuda faptului că nu mai sunt un cuplu.

La șase luni de când a devenit mamă pentru a doua oară, Andreea Antonescu va păși în biserică alături de micuța sa și de Victor Vrînceanu, fostul ei iubit. Pregătirile pentru botez sunt în plină desfășurare, iar artista mărturisește că se simte norocoasă și că Dumnezeu a fost alături de ea în acest proces.

Deși nu mai formează un cuplu cu Victor Vrînceanu, Andreea Antonescu este fericită că a devenit mamă pentru a doua oară. Ea se bucură de prezența Sienei, fiica sa din căsătoria anterioară cu Traian Spak, și îi aduce mulțumiri pentru sprijinul și discuțiile pe care le au împreună.

În privința botezului, artista a cerut chiar părerea Sienei, ținând cont de gusturile și simțul său estetic. Andreea este emoționată de faptul că timpul trece rapid și este recunoscătoare pentru familia minunată pe care o are.

"Micuţa Victoria a împlinit deja şase luniţe, am ajuns la botez, a crescut mare. Mă uit şi la Sienna, care îmi este prietenă şi cu care am tot felul de discuţii, care mă însoţeşte peste tot.

Chiar şi în privinţa botezului m-am sfătuit cu ea, i-am cerut părerea, pentru că Sienna are foarte mult bun gust. Şi uite aşa îmi dau seama că timpul trece foarte repede şi-atunci mă copleşesc emoţiile din orice. Eu chiar mi-am propus să fiu să fiu pe poziţii, foarte echilibrată, cu capul pe umeri, foarte calculată până în ziua botezului, când probabil, de emoţii voi leşina şi end of story (n.red. – râde). Atât de mult am pus suflet în organizarea acestui eveniment, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul Siennei. Am două fetiţe, este un vis pe care nici nu am îndrăznit să-l visez vreodată”, a mai zis ea.