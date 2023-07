Iulia Dumitrache este unul dintre cei mai ceruți artiști la evenimentele importante din România. Nu mai departe de zilele trecute a susținut un recital la una dintre recepțiile organizate cu ocazia Zilei Americii.

Pe de altă parte, tocmai pentru acest lucru Iulia Dumitrache este puternic recunoscătoare, mai ales că muzica i-a fost călăuză de la o vârstă foarte fragedă.



Iulia a studiat vioara, canto-popular și cursurile Universității Naționale de Muzică București. Are peste 40 de premii la festivaluri, iar în 2013 s-a remarcat la Vocea României! Dacă ar fi să spună astăzi care este stilul muzical pe care-l preferă, răspunsul vine rapid și firesc:



„Balkanic! Este stilul muzical care mă caracterizează, în care mă regăsesc și care mă ajută să ajung mai aproape de toți cei care mă ascultă!”, a declarat artista în urmă cu foarte puțin timp.



De astfel, avem și dovada pentru că de curând Iulia Dumitrache a lansat o piesă alături de Vali Vijelie.



„A venit căldura afară” propune o incursiune în vibe-ul specific sezonului cald, o asumare a bucuriei și poftei de viață. Cei doi artiști reușesc să-și coordoneze perfect timbrurile vocale, iar rezultatul final transmite fix ceea ce și-au dorit producătorii Any1CanMake-it, Ovidiu și Andy.



VIDEO: Vali Vijelie ✗ Iulia Dumitrache - A venit caldura afara | Official Video



„Piesa „A venit căldura afară” este cântată în colaborare cu unul dintre artiștii mei preferați pe care eu îi admir și îi ascult de multă vreme. M-am bucurat enorm când am aflat ca Vali este de acord să cântăm aceasta piesă împreună, care cred eu că ni se potrivește atât ca și linie melodică cât și din punctul de vedere al textului. Este o piesă de vară, făcută special pentru toți cei care vor să se distreze vara aceasta. Sperăm din suflet să ajungă să fie ascultată de cât mai multe persoane și să vă placă la fel de mult ca și nouă.”, a declarat Iulia Dumitrache.



Pentru super melodia cu vibe de sezon cald, artiștii au filmat și un videoclip de imagine, un video axat mai puțin pe o poveste narativă, care, pe de altă parte, invită privitorii să se lase purtați de distracția și voia bună transmise de această piesă. Clipul a fost filmat la Royal Palace Ballroom, de echipa Eva Creative Production.



„Lasă-te însoțit, în această vară, de această piesă manifest al distracției și stării de voie bună! Pe ritmurile ei ia cele mai îndrăznețe, dar sigure decizii din viața ta. Nu te teme să experimentezi și să-ți spun că vara nu se doarme, doar se stă în stare... în stare de visare și voie bună.”, conchide Iulia Dumitrache.

