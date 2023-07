Anamaria Prodan l-a scos definitiv pe Reghecampf din viața sa! Antrenoarea și-a acoperit tatuajul cu el

Anamaria Prodan a uitat definitiv de Laurențiu Reghecampf! Impresara și-a șters, în sfârșit, tatuajul pe care îl avea cu chipul antrenorului și a postat totul pe social media.

Anamaria Prodan a trecut printr-un divorț dureros, însă timpul vindecă orice rană. Ea a acceptat noua viața a tatăl copilului ei și a preferat să dea totul uitării. Astfel, ea a mers într-un salon specializat, acolo unde a acoperit chipul lui Reghecampf cu mai mulți trandafiri.

La rândul său, Laurențiu Reghecampf și-a șters numele impresarei pe care îl avea tatuat pe braț. El a ales să își facă alte tatuaje, pentru a șterge orice urmă din trecut.

Anamaria Prodan a vorbit în podcatul Ilinăcăi Vandici despre sacrificiile pe care le-a făcut în cei 16 ani de căsnicie. Impresara a mărturisit că nu a făcut tot ce se putea pentru căsnicia ei, iar Reghecampf a decăzut profesional după ce a decis să meargă pe un alt drum alături de Corina Caciuc.

„Eu am ținut de căsnicie cu dinții timp de 16 ani, de imperii construite, dar nimic nu e pentru totdeauna (…) În 16 ani m-am întors mereu, săptămânal, ziceam că nu fac bine ceva, greșesc undeva, trebuie să fac mai mult și m-am uitat pe mine. Te dai pe tine deoparte ca să ridici un om, misiunea mea a fost să salvez suflete, să le înalț (…)

Eu am învățat copiii să nu lase lucrurile neterminate niciodată. Eu am lăsat ceva în urmă neterminat cu Laurențiu pentru că noi ne știam de tineri și am revenit peste 13 ani, povestea noastră a fost foarte frumoasă și m-am întors să termin! Consider că a fost și greșeala mea că probabil nu am făcut suficient pentru a-l salva și pentru a-mi salva căsnicia, întotdeauna e vina amândurora.

Nu am reușit, e o restanță acolo, poate dacă nu munceam atât de mult, poate puteam să îl țin, poate puteam să fac mai mult și nu cădea în lumea asta, dar iarăși mă gândesc… căsnicia nu trebuie să fie poliție. De disperare am făcut tot, de unde l-am luat eu pe Laurențiu, din liga a doua de pe nicăieri? Eu i-am zis că nimeni nu va crește cum a crescut el, așa am făcut!”, a continuat aceasta, potrivit playtech.ro.