Dorian Popa, prima vacanță după ani de muncă: Hai să o gândim și în esență...

Dorian Popa muncește din greu pentru visele sale și asta i-a îndemnat să facă și pe urmăritorii săi. Artistul nu este adeptul vacanțelor și preferă să folosească timpul de care dispune pentru a se ocupa de afacerile sale. Totuși, se pare că lucrurile s-au mai schimbat, cel puțin în acest an, pentru că artistul va pleca în prima lui vacanță, după 3 ani de zile.

Dorian Popa și-a anunțat urmăritorii că va pleca pentru o zi cu rulota, iar pentru asta s-a pregătit intens. Artistul a cheltuit o sumă deloc de neglijat pentru a avea tot confortul necesar în rulota sa și le-a povetit totul urmăritorilor săi de pe Instagram.

„Astea sunt cumpărăturile, extrem de bine organizate. Să vedem ce înseamnă cumpărăturile pentru o vacanță cu rulota. 909 lei. Am plătit cu cardul. Nu mi se pare așa mult ținând cont că am luat perne, așternuturi. Hai să o gândim și în esență, nu doar că am mers la cumpărături și am cheltuit 900 de lei. Am luat și ventilator. Mergem acum să ne instalăm în dube”, a spus Dorian Popa, pe social media.