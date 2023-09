Anamaria Prodan, mesaj surprinzător de ziua de naștere a lui Reghecampf: Dumnezeu să îți lumineze drumul...

Astăzi, showbiz-ul românesc sărbătorește, iar motivul este ziua de naștere a lui Laurențiu Reghecampf, care a împlinit 48 de ani. Cu toate că cei doi au trecut printr-o despărțire cu multe controverse, Anamaria Prodan a ales să-i transmită un mesaj surprinzător cu ocazia acestei zile speciale.

Astfel, impresara a ales să își exprime urările de ziua de naștere într-un mod surprinzător prin intermediul rețelelor de socializare.

Cu doar două luni în urmă, Anamaria Prodan și-a șters tatuajul care îl reprezenta pe Laurențiu Reghecampf. Ea a explicat că este momentul să treacă peste tot ce a fost și să își continue viața fără tatuajul respectiv.. Cu toate acestea, Anamaria a subliniat că Reghecampf va rămâne mereu o parte importantă din viața lor, prin prisma copilului lor și a amintirilor pe care le-au împărtășit.

"Consider că este un capitol încheiat al vieții mele. M-am gândit foarte mult și eu și copiii dacă să-l scot sau nu. După ce am făcut o ședință așa cum facem noi de obicei, ședință în familie, am hotărât că este ok să-l scot de pe pielea mea, dar Laur va rămâne parte din noi, nu pe pielea mea, ci prin faptul că mi-a dăruit un copil de vis. Îi mulțumesc încă o dată pentru acest lucru minunat pe care l-a făcut în relația cu mine și sper ca de azi înainte să încheiem războiul ăsta care nu face bine nimănui, iar copiii suferă teribil", a declarat Anamaria Prodan, potrivit spynews.ro.