Irinel Columbeanu s-a mutat la azil! Dorința fostului om de afaceri: Poate mă vor vizita...

Omul de afaceri Irinel Columbeanu, în vârstă de 66 de ani, a făcut o schimbare importantă în viața sa și locuiește acum într-un azil din Ghermănești, același loc în care și-a petrecut ultimii ani de viață și tatăl său. Această decizie a fost luată de Irinel pentru a se simți mai liniștit și pentru a beneficia de ajutor specializat.

Într-un interviu acordat emisiunii online "Fiță cu Adiță", Irinel Columbeanu a vorbit despre această nouă etapă din viața sa. Acesta a mărturisit că se simte confortabil la azil și că se bucură de liniște în noul său cămin.

Fondatorul căminului, Ion Cassian, îl sprijină pe fostul afacerist și speră că acesta se va adapta cu bine în noua sa locație. Irinel Columbeanu a adăugat că și-a amintit cu plăcere de vizitele pe care le făcea tatăl său la același azil și că are încredere în acest loc.

„După mult timp în care am încercat să-i explic că e mai bine să stea într-un loc unde are ajutor specializat, am reușit să-l conving pe tata să meargă la azilul din Snagov. Cu Ion Cassian, patronul casei de bătrâni, mă știu din copilărie, am toată încrederea. Tata are o problemă la picioare, are nevoie de recuperare. Până la urmă, cu chiu cu vai, a acceptat și a înțeles, iar de mai bine de o lună l-am adus aici. Știți foarte bine că pentru un bătrân e greu să-l scoți din «cuibul» lui, nici la mine la Izvorani nu a vrut să vină. Am mai avut câteva încercări, însă au eșuat”, a declarat la vremea respectivă Irinel Columbeanu pentru Click!.