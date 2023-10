Deea Maxer, mesaj dur pentru cei care încă o critică că a divorțat de Dinu Maxer:nu ei știu ce e în casă, sufletul și mintea mea

Deea Maxer, cunoscută și iubită pentru cariera sa în muzică și televiziune, a fost în centrul atenției publicului și al internauților în ultima perioadă, după divorțul de fostul său soț, Dinu Maxer. Această etapă dificilă din viața ei nu a fost doar o tranziție personală, ci și un subiect de dezbatere și critici în mediul online. Vedeta s-a confruntat cu numeroase comentarii neprietenioase și acuzații din partea unor persoane care au judecat-o aspru pentru alegerile sale.

Deea și Dinu Maxer au anunțat divorțul lor în primăvara acestui an, după o relație de 18 ani și doi copii împreună. Decizia de a pune capăt căsniciei a fost însoțită de critici din partea unor internauți care au considerat că artista a distrus singură familia. Mai târziu, când Deea a dezvăluit relația sa cu Robert Drilea, un alt val de comentarii negative a iacaparat pagina sa de Instagram.

Deea Maxer, mesaj subtil pentru Dinu Maxer, după ce artistul a declarat că are o nouă iubită: Nu ai cum să schimbi alte persoane

În ciuda acestor atacuri și jigniri, Deea Maxer a ales să își apere dreptul la fericire și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat în viață. Vedeta și-a exprimat punctul de vedere cu fermitate, subliniind că nu va mai permite părerilor neconstructive să o afecteze. Ea a decis să blocheze persoanele care aduc doar negativitate și nu contribuie în niciun fel la evoluția sa personală.

"Am trecut de perioada în care mă afectau părerile internauților! Ajungi în viață în momentul ăla în care realizezi că «părelologii» sunt oameni frustrați, iar mulți dintre ei calculează problemele fără să aibă toate datele! În concluzie, nu cu ei trăim, nu ei îmi plătesc salariul, nu ei știu ce e în casă, sufletul și mintea mea! Așadar, părerile neconstructive își iau block!", a declarat Deea Maxer cu fermitate.

În plus, într-un interviu recent, Deea Maxer a mărturisit că cea mai mare provocare de după divorț a fost lupta cu opinia publică. Vedeta a subliniat că a încetat să mai acorde importanță părerilor celor care, în mediul online, au avut cuvinte grele la adresa ei și au emis judecăți fără să cunoască detalii personale.

„Lupta cu opinia publică(n.red. a fost cea mai grea perioadă), până când am înțeles că toți cei care comentează negativ decizia mea ajungând să mă jignească, n-au trăit anii ăștia cu mine și nici nu sunt în măsură să tragă concluzii.

Am trăit să aud că femeia în 2023 dacă decide să divorțeze, în opinia publicului este «femeie de moravuri ușoare» și nu are drepturi. Am încetat să mai citesc și să dau importanță părerilor celor care umplu bisericile duminică însă în online sunt draci în comentarii și au păreri de-a dreptul îngrozitoare”, a declarat Deea Maxer, potrivit ciao.ro.