Dorian Popa a recunoscut că a consumat cannabis. Artistul și-a cerut iertare într-un vlog postat pe pagina sa

Într-un moment de sinceritate și vulnerabilitate, Dorian Popa a rupt tăcerea și și-a recunoscut vina în legătură cu episodul în care a fost prins conducând sub influența cannabisului. Într-un discurs emoționant, el și-a cerut scuze publicului pentru acțiunile sale și a încercat să se explice cu privire la circumstanțele care au dus la acest incident regretabil.

La mai bine de o săptămână de la evenimentul care a atras atenția presei și a scandalizat mulți fani, Dorian Popa a ales să vorbească despre ce s-a întâmplat, într-un vlog postat pe pagina sa de socializare. Îmbrăcat în alb, cu părul ciufulit și într-un decor sugestiv de "apology video," influencerul și-a recunoscut greșeala în fața camerelor de filmat.

În discursul său, Dorian Popa a mărturisit că a consumat cannabis și a fost oprit de poliție în timp ce se afla la volan. Această declarație a venit după ce inițial a mințit fanii, pretinzând că a inhalat "accidental" drogul la o petrecere.

„Astăzi vreau să am o discuție serioasă cu voi, cei care mă urmăriți, dar și cu cei care nu mă urmăresc și, probabil, au aflat de la televizor sau din presă de eveniment. Am fost oprit de poliție și am ieșit pozitiv la canabis. În primul rând, vreau să le cer scuze tuturor celor care mă urmăresc, tuturor celor care își încep diminețile cu mine. Am greșit indiscutabil, la vârsta și experiența de viață pe care le am, clar nu am circumstanțe atenuante.

Îmi pare nespus de rău că prin ceea ce am făcut, am dat un exemplu negativ și nu vreau să mă scuz, ci doar să relatez contextul în care s-a întâmplat.

Nu sunt aici să mă ascund. Recunosc. Am consumat cannabis. Nu în ziua în care am fost oprit de poliție, dar am consumat, lucru pe care, așa cum v-am spus, îl regret. Îl regret mai ales pentru că eram conștient că poți ieși pozitiv la această substanță, chiar și la câteva zile după ce ai consumat”, a început Dorian Popa discursul său.