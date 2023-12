Cum se înțelege, de fapt, iubitul Iuliei Albu cu fiica sa: Ea este la o vârstă destul de dificilă...

În lumea monxdenă, povestea de iubire dintre Iulia Albu și Mike a captivat inimile fanilor de peste șase ani. O poveste care a început în Marea Britanie, s-a transformat într-o călătorie plină de provocări, atât pentru criticul de modă, cât și pentru partenerul ei de viață. Iulia Albu a fost cea care a pus piciorul în prag în povestea de iubire cu Mike, nedorind să continue relația la distanță.

Primele interacțiuni dintre Mike și fiica Iuliei Albu, Mikaela, au fost pozitive, iar în ciuda unor neînțelegeri minore, au reușit să construiască o relație solidă. Cu toate că Mikaela se află la o vârstă dificilă, atât Iulia, cât și Mike au gestionat cu maturitate momentele de tensiune apărute în familia lor.

„Mika l-a adorat din prima clipă în care l-a cunoscut. Chiar dacă pe parcursul timpului au mai avut neînțelegeri, pentru că neînțelegerile sunt firești și într-o familie în care sunt mamă, tată și copil. Ea este la o vârstă destul de dificilă. E destul de rebelă. Când nu poate să facă ce vrea are o problemă. Am trecut și noi prin asta, am fost și noi adolescenți”, a mai povestit Iulia Albu, care a fost completată de Mike.

„Aș vrea să o corectez (n.red.: pe Iulia). Nu pe parcursul timpului, ci mai mult în ultimul timp. Pe parcursul timpului nu am avut probleme. A fost chiar o relație foarte frumoasă”, a explicat Mike.