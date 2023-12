Andreea Bănică, alarmată de tratamentul fiicei sale la școala privată: Remarcile sunt deranjante...

Andreea Bănică, cunoscuta cântăreață și mamă a doi copii, a făcut publice preocupările sale cu privire la situația neplăcută prin care trece fiica sa, Sofia, în vârstă de 14 ani, la școala privată din București unde învață. Adolescenta, care a trecut cu succes de Evaluarea Națională, este acum în clasa a IX-a și se confruntă cu comentarii cel puțin inadecvate la adresa sa.

Vedeta a subliniat că, deși fiica sa a primit astfel de comentarii, aceasta a fost întotdeauna un elev silitor și a obținut mereu note bune. Sofia a avut medii peste 9,50 în fiecare an, iar Andreea Bănică a ținut să evidențieze că merită să fie tratată cu normalitate, indiferent de celebritatea mamei sale.

„Sunt deranjante remarcile acestea, dar le mai las puțin așa… Făceau aluzie la faptul că este frumoasă și nu trebuie să învețe sau nu vrea să învețe. Deși Sofia are note bune, a învățat tot timpul bine, a terminat cu medii peste 9,50 în fiecare an, din clasa I, până în clasa a VIII-a. Este un copil silitor, eu nu am stat și nu am făcut niciodată lecțiile cu ea. Merită să fie tratată normal”, a adăugat artista.