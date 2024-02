Gabriela Cristea, despre metoda care a ajutat-o să renunțe la fumat: Am făcut-o foarte, foarte ușor...

Gabriela Cristea a împărtășit recent fanilor ei de pe TikTok secretul care a stat la baza renunțării definitive la fumat, o decizie care i-a schimbat viața radical acum 15 ani. Cu o sinceritate remarcabilă, vedeta TV a dezvăluit că a reușit să depășească dependența de nicotină fără prea multe dificultăți, în ciuda faptului că fuma aproape un pachet de țigări pe zi.

Gabriela Cristea a explicat că renunțarea la fumat a fost o hotărâre pe care a luat-o brusc, fără să treacă printr-un proces gradual. Chiar în ziua în care și-a propus să se lase de acest viciu, a luat o decizie fermă și a pus capăt obiceiului de a fuma. Deși acest gest pare simplu, rezistența și hotărârea Gabrielei au fost esențiale în procesul de renunțare. Vedeta a subliniat că nu crede în ideea de a renunța la fumat treptat, ci a preferat să o facă într-un mod radical și definitiv. Acest demers a fost motivat de multiplele beneficii pe care le-a observat imediat după renunțare și care au consolidat hotărârea sa.

”În urmă cu 15 ani am renunțat la fumat și am făcut-o foarte, foarte ușor. Nu fumam țigări foarte tari, dar fumam destul de mult la vremea respectivă, aproape un pachet pe zi. Cu toate acestea, am reușit să mă las foarte simplu. Într-o zi am hotărât că vreau să mă las și m-am lăsat. Am avut acel pachet de țigări, ultimul pachet, multă vreme așezat udeva foarte, foarte aproape de mine și nu m-am mai atins, de atunci, de țigări. Beneficiile au fost atât de multe și atât de bune, încât am hotărât că e mai bine să renunț definitiv la fumat. Nu cred în povestea că o iau treptat, renunț prima dată la două, trei țigări, nu este cazul”, a spus Gabriela Cristea, pe TikTok.