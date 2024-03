Irinel Columbeanu își dorește să îl cunoască pe viitorul său ginere! Irina are primul iubit: E normal să aibă o relație

Viața lui Irinel Columbeanu a căpătat un alt sens în ultimii ani, iar fostul om de afaceri trăiește acum într-un azil, departe de fiica sa, căreia îi duce dorul. Recent, Columbeanu a dezvăluit că Irinuca are un iubit, în vârstă de 17 ani și că își dorește să îl cunosască. Adolescenta locuiește în Statele Unite de mai mulți ani, alături de mama sa, Monica Gabor, și partenerul acesteia, Mr. Pink. Tânăra a fost subiectul unor discuții în urma afirmațiilor tatălui său, care a confirmat existența unei relații amoroase în viața ei.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, a dezvăluit Irinel Columbeanu, potrivit sursei Cancan.ro.