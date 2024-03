Irina Columbeanu nu mai arată așa! Ce schimbare de look și-a făcut fiica lui Irinel Columbeanu

Irina Columbeanu, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, a uimit pe toată lumea cu o schimbare radicală de look. La doar 17 ani, tânăra și-a tuns părul scurt, renunțând la podoaba capilară cu care o știau internauții. Mai mult, la doar 17 ani, ea s-a angajat într-un restaurant din Malibu și are grijă să îl susțină financiar și pe tatăl ei.

Locuind deja de câțiva ani în America alături de mama sa, Monica Gabor, Irina a ales să facă o schimbare majoră în viața sa. În prezent, ea învață la o școală din Malibu, acolo unde a fost premiată de nenumărate ori și are, de asemenea, pictura ca și pasiune, pentru care este foarte apreciată.

Fotografiile postate de Monica Gabor pe Instagram au uimit pe toată lumea, arătând-o pe Irina într-o nouă etapă a vieții sale. Machiată discret și îmbrăcată într-un stil modern, adolescenta nu a trecut neobservată datorită noului ei look, care este departe de imaginea clasică pe care o cunoșteam cu toții. Tunsă scurt și cu o atitudine cool, Irina afișează un look tineresc, evidențiind că este într-adevăr o adolescentă care este pregătită să facă pași mari în viață.

Irinel Columbeanu, partener de afaceri cu fiica lui, Irina. Ce planuri de business are fostul soț al Monicăi Gabor ?

Sursă foto - Instagram

De asemenea, adolescenta s-a implicat în organizația „Boys and Girls Club of Malibu”, pentru care și-a dedicat mult timp. Recent, activitatea ei în cadrul organizației a fost recunoscută și premiată, după cum atestă diplomele publicate de mama sa, Monica Gabor, pe Instagram.

„Patru elevi deosebiți și-au împărtășit poveștile personale, obiectivele și impactul pe care Clubul pentru Baieți și Fete din Malibu (BGCM) l-a avut asupra lor, la cel mai recent eveniment Youth of the Year, sâmbătă, 24 februarie. Candidații, Azalea, clasa a XII-a, Diego, clasa a X-a, Irina, clasa a XI-a și Emily, clasa a XII-a, au fost premiați pentru implicare, inspirație și responsabilitate în școala din care fac parte, dar și în comunitatea din Malibu”, relatează The Malibu Times, despre fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor.