Cum se înțelege Pepe cu mama fiicelor sale, Raluca Pastramă, la 3 ani de la divorț: Am avut păreri total opuse...

Într-un interviu exclusiv acordat revistei VIVA!, cunoscutul cântăreț Pepe a făcut dezvăluiri sincere despre viața sa de familie, la trei ani de la divorțul de Raluca Pastramă. Artistul, care în prezent trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de soția sa, Yasmine Ody, a vorbit despre relația pe care o are cu fosta soție și despre modul în care își crește copiii.

Deși separarea lor a fost în centrul atenției la momentul respectiv, Pepe și Raluca Pastramă au căzut de acord să pună în prim plan binele copiilor, Maria și Rosa. În urmă cu trei ani, micuțele au rămas să locuiască cu mama lor, însă recent s-au mutat la tatăl lor.

"Fetele nu vin în vizită, fetele locuiesc cu mine, noi suntem o familie formată din Yasmine, Pepe jr, Maria și Rosa. Eu am grijă de fete, le duc la școală, la diverse activități, mă ocup de creșterea lor și sunt zilnic prezent în viața lor. Ele merg la mama lor doar în vizită, sigur că ea le poate vizita oricând, așa cum este normal, dar nu vreau să intru mai mult în acest subiect", a explicat Pepe, pentru sursa citată mai sus.

Despre relația sa cu Raluca Pastramă, artistul a menționat că în ceea ce privește comunicarea lor, aceasta este axată strict pe nevoile și binele copiilor.

"Comunicarea mea cu Raluca există strict pentru copii și se desfășoară cât se poate de civilizat și de sec, în același timp. Au existat momente când nu am ajuns la un numitor comun sau când am avut păreri total opuse, dar am încercat să le rezolvăm pe cale amiabilă pentru binele copiilor", a adăugat el.