Cum se înțelege Adrian Mutu cu foste sale soții: Vorbesc când trebuie să vorbească...

Adrian Mutu nu este doar un nume cunoscut pentru abilitățile sale pe teren, ci și pentru poveștile sale amoroase, fiind căsătorit, până în prezent, de trei ori. Deși parcursul său pe plan sentimental a fost plin de suișuri și coborâșuri, ceea ce a rămas constantă este relația sa specială cu copiii săi, indiferent de circumstanțe.

Înainte de a se căsători cu Sandra, Adrian Mutu a avut două căsătorii anterioare, prima cu Alexandra Dinu și a doua cu Consuelo Matos Gomez. Cu Alexandra, are un fiu,pe Mario, iar cu Consuelo, două fiice, care locuiesc în Republica Dominicană. Despre aceste relații trecute, Mutu vorbește deschis, subliniind că legătura cu fostele sale soții rămâne una bazată pe prietenie și respect reciproc, în special atunci când vine vorba despre copii.

Recent, Adrian Mutu a dezvăluit că relația lui cu toți copiii săi este una frumoasă și că își dorește să fie prezent în viața lor. El a subliniat că este important ca toți copiii săi să se simtă susținuți și iubiți de toți părinții lor, indiferent de situație.

„Da (n.r. – are o relație frumoasă cu toți copiii). Mario nu mai e rebel, e ok. Face 22 de ani și el. Începe încet, încet să se așeze. Fetele, trebuie să vedem. Cea mare are graduation (absolvire, n. red.), party, etc. Termină (liceul, n. red.) și trebuie să mergem.

E și ziua ei pe 11, face 18 ani. Da, mergem (în Republica Dominicană, n. red.) pe 14 iunie. Trebuie să mergem toți, să fim alături de ea. Mergem toți. Eu, cu Sandra, cu Tiago, cu Mario”, a dezvăluit Adrian Mutu, conform Fanatik.