Imi place cum se numeste piesa pe care Cristina Balan a lansat-o dupa ce a castigat Vocea Romaniei, “unbreakable”, cum ii place romanului sa spuna. Cred ca asa se numeste viata ei. Cristina are ceva ce ne-ar trebui tuturor, are putere. Nu stiu de unde-i vine, dar face bine ce face cu ea. Despre ce s-a intamplat cu viata ei de cand a redevenit celebra si pana acum, Cristina Balan, cu cateva intrebari in fata.

Cum arata viata ta acum, la mai mult de un an de la relansarea ei?

Viata mea este in progres. Sau, in terminologie internauta, under construction. Avand in vedere ca ne straduim sa impacam viata de familie cu cea profesionala, in timp ce avem si proiectul Tabara de zambete, un centru dedicat copiiilor cu SD, eu zic ca viata mea arata ca un stup cu patru albinute haha.

Ce te-a dezamagit de cand ai castigat Vocea si pana acum?

As fi putut fi dezamagita de sustinerea foarte slaba de care am avut parte dupa concurs, din partea unor entitati. As fi putut fi dezamagita de rautatile vehiculate pe seama mea. M-as fi putut plange de contractul care mi-a limitat activitatea profesionala, timp de un an. Dar aleg sa nu ma impiedic de cioturi si sa vad tabloul intreg.

Ce ti s-a intamplat bine si sa te fi surprins, asa, in utlima vreme?

Fiindca protestele inca sunt calde, voi spune ca activarea unui segment al populatiei m-a surprins foarte placut. Stiam ca tara asta are si cetateni educati, implicati, cinstiti, dornici de schimbare, dar nu stiam ca se si pot mobiliza atat de rapid, atat de organizat. Avem social media, e normal ca oamenii sa comunice in timp real si sa actioneze rapid, cu conditia sa iasa din pasivitate.

Te-a schimbat in vreun fel ultimul an?

Ma gandesc si sper ca fiecare an sa ma schimbe in bine si prin experientele traite sa imi imbogateasca mintea si spiritul. In fiecare an invat lucruri noi, acumulez informatii si adaug invataturi in manualul meu existential. Anul care a trecut a fost destul de dificil sau, cel putin, asa l-am perceput eu. Am avut si momente de cumpana, cand m-am gandit "oare cat sens mai are tot ce fac?". Profesional vorbind, desigur. Iar personal, nu va mint, nu e usor sa te impaci cu anumite situatii si sa mentii un optimism sanatos, ca sa nu te imbolnavesti. Cred ca anul care a trecut m-a pus serios la incercare si vad ca sunt inca in picioare. Poate ca si cantand Unbreakable tot anul, prin concerte, mi-am asigurat o pavaza mentala si emotionala. Astept sa vad ce poate 2017, ca vad ca a inceput in forta anul cocosului de foc.

Copiii Cristina, cum te-au schimbat copiii?

Touche. Copiii m-au schimbat cel mai mult. De dragul lor invat sa ma controlez, de dragul lor ma educ in anumite directii, de dragul lor ma maimutaresc prin casa si nu numai. De dragul lor am invatat sa gandesc la un nivel mai profund. Pentru ei vreau sa traiesc intr-un mediu linistit, de calitate, sanatos. Eventual sa fie si tara mea. De dragul lor ma informez asupra sindromului Down si caut orice posibila solutie pentru a-i stimula si ajuta sa se dezvolte. Copiii mi-au arătat lumea dizabilitaților și m-au făcut să realizez cât de egoiști și de nepăsători suntem, noi oamenii in general, cum presupunem ca fiinta umana e valoroasa doar daca e tipica. Gresit. Fiinta umana e valoroasa in orice forma, culoare etc; viata este valoroasa, inainte de toate.

Cum arata o zi fericita dintre ale voastre?

Orice zi petrecuta impreuna este una fericita. Ador sa ne prostim, sa stam la gramada, sa cantam. Gabi isi ia chitara si picii se lipesc de el, iar eu sunt solista, normal. Si stai, ca au si copiii chitarele lor mici, cu care ne mai acompaniaza. Sau cu acordeonul. Sau cu orga electronica. In orice caz, le place muzica. Si dansul. Ne mai adunam in bucatarie, la clatite. Sau ne harjonim, ne alergam si facem galagie. Iesim la plimbare, in parc. Dar cel mai bine e cand ne iubim cu totii, adica ne acoperim de pupaturi, cate un sfert de ora ne pupam unii pe altii. Ca asa suntem, pupaciosi, bine ca la toti ne place si nimeni nu e pupat impotriva vointei