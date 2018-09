Ilinca Vandici a devenit mamă. E ceva în felul femeii de a fi fericită când devine mama ce se schimbă. E un fel de fericire pe care o poartă altfel. Ilinca Vandici, despre viața ei, într-un moment dintre acelea bune.

Și acum, că ai devenit mamă, cum te-ai schimbat, Ilinca?

M-am schimbat în bine, din toate punctele de vedere. Venirea pe lume a lui Zyan m-a maturizat, m-a echilibrat, m-a responsabilizat foarte mult, m-a "forțat" să văd cumva altfel lucrurile pe care poate înainte nu doream să le văd. Acum, fiecare zi este ca o lecție de viață. Cert este că prioritățile mele s-au schimbat sută la sută, universul meu se învârte în jurul lui și în jurul carierei, sunt mult mai responsabilă, inclusiv cu mine însămi, pentru că știu că trebuie să am grijă de el la rândul meu. Aștept să văd ce-mi oferă ziua următoare și, dacă are legătură cu evoluția frumoasă a lui bebe, orice schimbare e binevenită.

Cum e și nu te așteptai?

Viața alături de Zyan este o continuă provocare, surprindere, încântare și descoperire a unor lucruri pe care le știam, dar pe care acum le văd altfel prin ochii lui. Trăiesc cea mai mare fericire atunci când îmi zâmbește, când mă mângâie, când mă ia în brațe. Este o împlinire deplină. Aștept cu brațele deschise fiecare zi ca să văd ce mai urmează. Viața alături de el este un mix de sentimente pe care nu îl trăiești decât atunci când devii mamă.

Zi-mi un moment dintre cele prin care ai trecut în acești ultimi ani și care n-are cum să-ți iasă din minte.

Momentul în care am împlinit 30 de ani a fost un moment de răscruce în viața mea și a reprezentat un nou început. La puțin timp după ce am împlinit această vârstă a venit propunerea sa prezint proiectul "Bravo, ai stil!", care mi-a adus satisfacții enorme și în care m-am regăsit în totalitate. Tot în acea perioadă l-am cunoscut și pe Andrei, apoi a venit pe lume Zyan, băiețelul nostru. Vârsta de 30 de ani pentru mine are o semnificație profundă, pentru că viața mea s-a schimbat la 180 de grade.

Ce abia aștepți să se mai întâmple?

Abia aștept să înceapă "FanArena" pentru că este o altă provocare pentru mine și simt că mă regăsesc și în acest proiect TV. Cred că, alături de Vladimir Draghia, vom oferi publicului cele mai interesante momente de la "Exatlon", vom cunoaște poveștile atleților, vom fi cu siguranță prietenii celor care iubesc acest show extraordinar. Pe plan personal aștept cu nerăbdare fiecare zi pentru a descoperi lumea alături de Zyan.

Cu ce îți e cel mai greu?

Nu îmi este greu cu absolut nimic. L-aș mânia pe Dumnezeu să zic că este ceva cu adevărat foarte greu în viața mea. Cred că sunt una dintre cele mai privilegiate, binecuvântate persoane de pe acest pămânat, pentru toate lucrurile bune care mi se întâmplă. Nu-mi permit să am momente de tristețe sau rătăcire și nu uit să-I mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile frumoase din viața mea. Nu caut ceva negru în acest alb frumos pe care îl trăiesc.

De la prima întâlnire și până în ziua de azi mă convinge în permanență că el este omul lângă care trebuia să fiu, omul cu care să fac toate lucrurile importante din viața mea, omul alături de care să mă bucur de toate privilegiile pe care mi le oferă viața.

Cum e cel mic, ce personalitate îți pare că are?

Zyan are o personalitatea extrem de puternică, mi se pare ambițios, hotărât, vulcanic, foarte isteț și extrem de analitic. Când vine vorba de jucării se joacă mai puțin, dar analizează o mașinuță, de exemplu, de la roți până la uși, vrea să vadă cum se deschid, de unde vine lumina farurilor sau ce face fiecare buton în parte. Și nu este doar curiozitate și odată satisfăcută aruncă jucăria, dimpotrivă, revine să o analizeze din nou din alte perspective. Este interesant să-l urmăresc și e fascinant să descopăr ce este în jur prin ochii lui. Iubesc să fiu mamă. Este cea mai grea misiune în viață, pentru că ajungi să conștientizezi că cineva atât de mic depinde de tine pentru tot restul vieții, că ești rensposabilă pentu omul care va deveni, de calea pe care o va urma. Este o responsabilitate uriașă, dar, în egală măsură, toate momentele frumoase ameliorează grijile.

Te-ai întors la serviciu destul de repede. De ce ai ales așa?

Chiar încurajez acest demers, știu că voi fi dezaprobată de mulți, dar consider că femeile în secolul nostru au evoluat foarte mult și nu cred că misiunea noastră este doar aceea să stăm cu copilul 24 de ore din 24. În momentul în care te confrunți și cu o depresie postnatală, cum a fost cazul meu, înveți o lecție foarte importantă pentru că lucrurile nu sunt atât de roz cum par a fi. Am învățat că timpul petrecut cu Zyan trebuie să fie în primul rând de calitate. Fie că petrecem jumătate de oră sau șase ore, mă asigur că în acel timp sunt doar cu el, atenția mea este 100% la el, că eu am o stare bună, am răbdare, nu sunt distrasă de nimic din jurul meu și asta e cel mai important. Mi se pare o greșeală să stai cu copilul, dar să fii supărată, tristă, nervoasă, deprimată, să ai o stare negativă.

E mai sănătos ca un copil să crească și cu bunicii alături, pentru ca învața să fie independent de mic și relația pe care o construiești cu copilul e mai intensă, mai pură și mai curată dacă tu că ești împlinită pe toate planurile, te simți utilă. A fi mamă nu este o îndatorire, este fericire și este extrem de important să fii un model pentru copilul tău. Dacă părinții sunt fericiți, liniștiți, împliniți, copilul va crește un adult echilibrat. Indiferent de vârstă, copilul simte frustrările și nemulțumirile părinților.

Cum e viața ta acum, Ilinca? Povestește-mi o zi dintre acelea multe.

Prima parte a zilei o petrec cu bebe pentru că este foarte odihnit, ne jucam împreună, încercam o dată la câteva zile alte jocuri care îl ajută la motricitate, atenție. Vara stăm foarte mult afară, în natură și dacă vremea este bună, la piscină. Apoi mă duc la redacție, mă pregătesc de emisie, avem ședința de redacție și începe emisiunea. Seara ies cu Andrei sau cu prietenii să mâncăm. Dar, în fiecare seară, sunt acasă la ora nouă pentru că avem un ritual. Eu sunt cea care îi face băița de seară și îl culcă. După ce adoarme bebe, fie mai ieșim la un film sau pur și simplu mă odihnesc.

Ce-ți mai lipsește?

Nu, nu-mi lipsește nimic. Mă declar mulțumită, împlinită, fericită, aștept fiecare zi să văd ce-mi mai aduce și Îi mulțumesc lui Dumnezeu, pentru fiecare zi în care văd lumina soarelui. Ceea ce mi doresc este că toți cei din viața mea să fie sănătoși și să ne bucurăm împreună de fiecare zi.