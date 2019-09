Asociaţia The Social Incubator organizează pe 21 şi 22 septembrie turneul Tenis pentru Fapte Bune ce susţine cauza tinerilor instituţionalizaţi din România

Au mai rămas câteva zile până la turneul „Tenis pentru Fapte Bune”, organizat de Asociația The Social Incubator pentru jucători amatori. Evenimentul sportiv are un impact social și susţine cauza tinerilor defavorizați din România, în special a celor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului.

Evenimentul va fi găzduit de Pescariu Sports&Spa.

Până acum s-au înscris deja 53 persoane din comunitatea de business (asigurări, consultanță, bănci, telefonie mobilă, telecomunicații, transport, antreprenori din diferite domenii) si media. Scopul turneului Tenis pentru Fapte Bune este implicarea comunității în viețile tinerilor instituţionalizaţi și strângerea de fonduri pentru sprijinirea lor ȋn procesul de integrare socio-profesională. În același timp, evenimentul oferă participanților și o bună oportunitate de networking și de a își face noi parteneri în practicarea acestui sport.

Peste 3.500 de tineri părăsesc anual sistemul de protecție, nepregătiți pentru o viață independentă și sunt marginalizați de către societate și expuși unei game extinse de riscuri. Ca efect al lipsei de integrare, mulți dintre ei rămân pe străzi şi chiar devin victime ale traficului de persoane sau de droguri. Doar 1 din 40 de tineri care părăsesc sistemul de protecție se angajează legal.

Ȋn efortul de a schimba aceste statistici, toate fondurile strânse ȋn urma turneului vor fi direcţionate către programele asociaţiei de sprijinire a tinerilor defavorizați: mentorat, tutorat, consiliere vocațională și psihologică, vizite exploratorii, ateliere tematice, stagii de practică și educație non-formală în vederea angajării și integrării lor în societate.

Florin Stancu, unul dintre cei 3.540 de tineri ce au trecut pragul asociaţiei, va fi prezent la eveniment atât ȋn calitate de jucător ȋn turneu cât şi pentru a susţine un meci demonstrativ. Florin are 24 de ani şi a crescut ȋn sistemul de protecţie a copilului. A intrat in programul asociaţiei ȋn urmă cu 5 ani când se pregătea să aplice pentru primul său job. “Asociaţia mi-a oferit o bază de ȋncredere ȋn mine care m-a ajutat mult ȋn evoluţia mea. Am cunoscut oameni foarte faini şi am ȋnvăţat multe lucuri pe care le-am putut aplica apoi. Lucrez acum pe un post foarte bun unde am promovat după 8 luni la o poziţie de coordonare. Ȋn urma sesiunilor de consilliere vocaţională mi-am putut împlini pasiunea pentru tenis pe care o aveam din copilărie. Susținut de ATSI, am fost înscris în Academia de Tenis unde am mers aproape zi de zi cinci ani şi mi-am perfecţionat tehnica de joc. Ulterior, m-am ȋnscris singur şi am dat examen pentru a deveni arbitru calificat. Tenisul şi sprijinul constant al asociaţiei m-au ajutat să construiesc un echilibru interior, psihologic şi emotional, să ȋmi depăşesc provocările. De aceea ȋmi doresc să joc ȋn turneu şi să contribui ca alţi tineri să aibă parte de sprijin aşa cum am avut şi eu.”, povesteşte Florin.

Turneul este dedicat jucătorilor de tenis amatori ce doresc să contribuie la schimbarea socială susţinând cauza tinerilor ce părăsesc sistemul de protecție a copilului, care, asemeneni lui Florin, au nevoie de îndurmare pentru a-și descoperi vocația și a își găsi un loc de muncă potrivit.

Graficul de joc este unul extins, cu probe de simplu pe grupe, incluzând şi tablouri de dublu.

Meciurile, se vor disputa sâmbăta 21 septembrie 2019, iar finala şi festivitatea de premiere vor avea loc ȋn ultima zi a turneului.

Taxa de participare în Turneu este de 750 lei, pentru proba simplu, și 1200 lei pentru proba dublu.

„Ne propunem prin acest turneu să creştem nivelul de conştientizare al publicului larg asupra problemelor sociale cu care se confruntă tinerii defavorizați din România şi să creăm un cadru concret prin care comunitatea să se poată implica direct ȋn susţinerea lor. Avem convingerea că Tenis pentru Fapte Bune va avea un impact semnificativ în viețile acestor tineri.”, adaugă Adriana Preda, Director Executiv al Asociației The Social Incubator.

Turneul se bucură de susţinerea multor personalităţi din lumea sportului şi culturii, printre care: Alexandra Cadanţu, Ana Bogdan, Ana Maria Brânză, Irina Begu, Dana Nălbaru, Dragoş Bucur, Mihaela Buzărnescu, Monica Roşu, Randi și Roxana Ciuhulescu.

Detalii despre desfăşurarea turneului sunt accesibile pe site-ul evenimentului, www.tenispentrufaptebune.ro, dar pe pagina de Facebook a evenimentului https://www.facebook.com/events/853335768373191/.

Despre Asociația The Social Incubator

Asociația The Social Incubator este o organizaţie nonguvernamentală, nonprofit ȋnfiinţată ȋn 2014 pentru a veni ȋn sprijinul tinerilor defavorizaţi din România prin intervenții sociale directe, pragmatice și creative.

Organizația oferă sprijin pentru integrarea socio-profesională a tinerilor instituționalizați: cursuri gratuite de pregătire profesională și stagii de practică, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă legal și sprijin pentru găsirea unei locuințe subvenționate. De asemenea, asociația dezvoltă concepte și lansează proiecte sociale care să faciliteze inserția profesională a persoanelor defavorizate.

În mai 2014 a fost lansat programul principal al organizației, al cărui scop este de a-i susține pe tinerii care au părăsit - sau urmează să părăsească - sistemul de protecție a copilului, cu vârste cuprinse între 16 și 26 de ani, să facă tranziția (în alte condiții foarte dificilă și împânzită cu riscuri) către viața adultă.

La pragul de 5 ani de existență, impactul organizației constă în 20 de județe acoperite, 3.540 de tineri participanți la activitățile de dezvoltare personală și profesională organizate și 612 tineri sprijiniți în procesul de integrare socio-profesională, la nivel național.

https://asociatiasocialincubator.org/