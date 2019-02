Suntem femei, iar partea noastra frivola este preocupata in egala măsura de vestimentație, bijuterii, make-up și cosmetice. Tenul insa este este trădătorul numărul unu al vârstei pe care noi toate dorim sa o ascundem mai mult sau mai puțin. Dar stim ce tip de ten avem? Cele mai multe dintre femei considera ca se încadreza la tenul mixt, gras sau uscat. “Legile cosmetologiei spun ca exista nu mai puțin de 10 tipuri de ten. Daca tenul tău este casectic sau pletoric, cuperotic, senil sau seboreic, sansele sa nu il fi îngrijit corect sunt foarte mari.”, explica Ana Maria Margineanu - specialist estetica faciala.

Care sunt cele 10 tipuri de ten, caracteristicile acestora si cum le ingrijim, ne invata Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.

prezintă o piele perfect echilibrata și neteda. “explica specialistul.

2. TENUL USCAT îl au de obicei persoanele blonde sau roșcate ( natural :) și este caracterizat in general printr-o piele subțire, cu aspect mat, fragila și lipsită de elasticitate sau rezistența. “Tenul uscat se ridează foarte ușor. Un ten uscat ne poate indica o funcționare defectuoasa a ficatului și a intestinului, iar uneori dereglări endocrine, mai ales ale tiroidei și nu in ultimul rând posibile tulburări ale circulației sangvine.Tenul uscat este sensibil in special iarna când pot apărea pete roșii din loc in loc. Putine persoane știu ca tenul uscat se împarte in doua categorii: TENUL DESHIDRATAT este cu pielea uscata din lipsa de apa, apare veștejit și deteriorat. Se descuameaza ușor, se irita și se înroșește cu ușurintă. Acest tip de ten conține mai mult sulf decât o piele normala iar fenomenul deshidratării poate fi superficial sau profund. Cel mai des îl întâlnim după vârsta de 30 ani. Pielea deshidratata necesita creme hidratante, nu suporta săpunul sau loțiunile astringente și trebuie protejata de agenții atmosferici.TENUL ALIPIC este pielea lipsită de materiile grase. Acest tip de ten exista si la femeile tinere și se prezintă uscat la atingere, cu coji, roșiatic, ce se irita rapid de la săpun și alcool. Pielea alipica are nevoie de creme grase, hrănitoare și trebuie ferita de frig, vânt și soare. De evitat produsele pe baza de glicerina sau loțiunile alcoolizate.”, recomanda Ana Maria Margineanu – specialist estetica faciala.