Ma gandeam la omul acesta, Evan Spiegal. El este sotul Mirandei Kerr, dar are si calitati sa stiti. De exemplu este fondatorul acestei chestii din vietile noastre, sa-i spunem Snapchat. Si de aici mai are o calitate, este cel mai bogat pusti din lume. Are 26 de ani si vreo 2 miliarde de euro, bani de cheltuiala.

Si acum de ce ma gandeam la el, are aceasta aplicatie, care are succes doar pentru ca nu retine nimic din pozele pe care le pui. Facebook de exemplu, e la fel doar ca invers. Iti aduce aminte o viata intreaga ce ai facut azi, acum sase ani. In general te confrunta cu tine, cel care erai. Si aici e un paradox. N-aveti senzatia ca aratam din ce in ce mai bine? Filtrele astea pe care le aplicam pe poze fac din noi, un om cu care ne e din ce in ce mai putina rusine. Citeam un interviu dat de omul acesta, Evan Spiegal, in care-si justifica acest comportament: sa faci o aplicatie de pe urma careia sa nu ramana nimic.

Si povesteste ca inainte traiam cu obiceiul de a face poze in momente importante. De a fotografia esentialul. Acum traim doar in momente esentiale. Acum fotografiem intruna. Ceea ce inseamna ca fotografia a devenit o forma de comunicare. Noi vorbim prin poze. O poza stim cu totii, face cat o mie de cuvinte. Asta e de la noi. De la el e ideea aceasta ca fotografiile nu mai sunt pentru stocat memorii. Ci pentru a vorbi. Sunt in loc de vorbire. Ceea ce justifica de ce ele nu trebuie stocate. Pana la urma e o forma de a a trai doar prezentul.

Desi exista si aceasta versiune de a intelege lucrurile, fotografiind e exact felul in care aratam sa traim prezentul. Sa locuiesti clipa aceea. Dar ma gandeam la Evan Spiegal, ma gandeam si la Mark Zuckenberg si la toti cei care au aceasta preocupare de a ne construi viitorul. Si ma gandeam la aceasta splendoare in care traim si pe care inca nu reusim s-o asumam ca fiind ceva la care generatiile urmatoare se vor raporta cu nostalgie. Toate aceste aplicatii sub care traim fac un lucru care in curand va iesi din uz. Reproduc in diferite poze sau filmari, care raman sau nu, ceva ce noi facem.

Toti acesti pusti teribili, Mark Zukenberg, Elon Musk sau Evan Spigal, lucreaza la vremurile in care aplicatiile vor fi ca sa ne dea impresia ca facem ceva. Ele vor fi facutul. Nu vor mai fi ca sa aseze in virtual ce facem in real. Vor fi ca sa ne dea impresia noua, aflati in virtual, ca inca mai traim in real.