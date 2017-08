7 miliarde de oameni traind in trei feluri. Unii traiesc in trecut, altii traiesc in prezent. Si a treia categorie, cei care traiesc in viitor. Dar cei mai multi dintre cei 7 miliarde nu intra in nicio categorie. Ei nu traiesc deloc. Doar exista.

Cei mai multi dintre noi avem aceasta incapacitate bine intretinuta de a reusi sa nu locuim prezentul. Nu-l locuim, ci il inlocuim cu trecutul. Avem aceasta impresie pe care memoria si felul ei de a functiona ne-o lasa: era mai bine inainte. Pentru ca ea are acest reflex de a se descotorosi de ce nu ne-a fost prielnic. De a pastra doar ce-a fost bine. Un fel de newsfeed al timpului. Un spatiu unde apar doar momentele glorioase.

A doua categorie, cea mai rara:Acesta se ciocneste de geamul acvariului si o ia mereu de la capat ca si cum abia a inceput. Oameni fara memorie si nu neaparat cu perspective. Oameni ce traiesc intr-o paradigm sociala ce le este livrata si nu-si pun mari probleme dincolo de ea.

Si a treia categorie, cei ce privesc tot timpul in perspectiva. Acestia suntem cei mai multi dintre noi. Cei ce mereu asteptam ceva important sa se intample. Mereu avem impresia ca ce e important inca n-a avut loc. Cei care avem nevoie de ceva sa asteptam, ca sa putem sa mergem fericiti mai departe.

Exista aceste feluri de a trece timpul prin viata. Si mai e unul. Omul care nu priveste nici inapoi. Nici in jos, nici in fata. E omul care priveste in sus. E singurul fel in care timpul nu trece.