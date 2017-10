foto: Lightspring, Shutterstock

Pe de-o parte sunt momente ale vietii pe care le lasi in urma si cu care nu mai esti de acord, pe de alta parte e si o forma de inhibare a imaginatiei: noi am fost obisnuiti sa tinem minte o parte, iar ce nu tinem minte recladim din povestirile celorlalti.

Asta e trecutul nostru. Al celor care am trait copilaria de pana la smartphone. Trecutul ce lasa in urma cateva poze. Si acelea in care stateam. Stateam la poza. Acum totul e filmat. Cu totii lasa in urma imagini compromitatoare.

Asta am inteles din felul in care isi petreceau Balul Bobocilor elevele din Cluj. Imaginile acelea le vor urmari toata viata. Impresia cu care se merge mai departe e ca ne indreptam spre mai bine.Multi povestesc despre evolutia asta sexuala la varste foarte mici cu expresia asta: “copiii acum sunt mult mai avansati, problemele sexuale incep mult mai devreme”. Replica asta e data pe un ton pozitiv. Pare ca e bine. Pare ca suntem in plan. Ideea ca lumea asa a devenit mult mai avansata. Nu vi se pare ca totusi ceva nu e in regula? Ca ceva e straniu in ceea ce ni se intampla? Ca poate intre fetele acelea de liceu o fi fost una care a refuzat proba aceea mai putin reusita si atunci a fost privita cu sub replica asta de toata lumea: “trebuie sa fii mai descuiata la minte”? Ideea de om descuiat la minte are legatura cu sexualitatea.Era sau nu cea care a refuzat sa zicem teribila proba incuiata la minte? Va intreb ca pare totul usor rasturnat.

Cu cat avansam mai mult in tehnologizare, pare ca rational ne descurcam tot mai greu. Cu cat telefoanele sunt mai smart, cu atat cei care se intrebuinteaza de ele devin mai greoi intelectual. E un fel de relaxare a mintii. Cu cat folosesti waze-ul, cu atat ai nevoie mai putina ca mintea ta sa inteleaga pe unde a luat-o.