Poti slabi chiar si doua kilograme pe zi, cu aceasta dieta simpla, de care insa nu este bine sa abuzezi! 5 zile sunt suficiente pentru a-ti atinge scopurile si a pleca in vacanta fara grija ca nu vei arata bine pe plaja. Dupa cele 5 zile de dieta stricta, simpla introducere in meniu a acestei bauturi miraculoase te va ajuta sa-ti pastrezi silueta si sa-ti prelungesti viata.

Inainte de a afla care este numele plantei care, transformata intr-un lichid miraculos, poate deveni aliatul sanatatii tale, sa mai aflam cateva dintre efectele benefice pe care le are asupra organismului: scade nivelul colesterolului, combate constipatia, detoxifica organismul, combate depresia, calmeaza pielea iritata, intarese sistemul imunitar, este benefica in afectiunile renale si, nu in ultimul rand, combate aparitia cancerului datorita antioxidantilor pe care ii contine. Un alt beneficiu este ca diminueaz─â durerile de cap si elimina insomnia. Recent s-a constatat si ca duce la scaderea nivelului glicemiei. In plus, accelereaza metabolismul, reduce absorbtia grasimilor in organism, stimuleaza digestia si are un puternic efect anti-aging.

Citeste continuarea pe Realitatea.net

foto interior si prima pagina: Maya Kruchankova , Shutterstock