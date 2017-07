In multe cazuri, femeile sunt subapreciate la locul de munca. E nevoie sa facem eforturi mari ca sa fim remarcate si sa primim increderea pe care o meritam. In incercarea de a demonstra ca esti o profesionista, poti sa ajungi foarte stresata. Iar stresul iti afecteaza sanatatea psihica si, in timp, viata.

foto interior si prima pagina: Kite_rin Shutterstock

Daca iti dai seama la timp ca jobul iti afecteaza viata, e bine sa iti pastrezi optiunile deschise si sa iti cauti un alt loc de munca. Daca e normal sa te stresezi la munca din cand in cand, nu e normal ca serviciul sa iti afecteze psihicul!

1. Esti mereu cu telefonul in mana

Trebuie sa existe o diferentiere intre “acasa” si “job”. Daca esti mereu cu telefonul in mana, gata sa raspunzi la e-mailuri si sa rezolvi chestiuni legate de serviciu, inseamna ca jobul iti afecteaza viata intr-un mod neplacut. Te paste un burnout.

