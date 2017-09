Esti obosita, deprimata si tot timpul fara energie? Astenia de toamna este de vina!

Toamna, organismul are nevoie de alimente bogate in vitaminele B, C, Mg, Fe, Zn si coenzima Q10. Printre cele mai energizante alimente sunt: cerealele integrale, patrunjelul, algele marine, piersicile, dovleceii, smochinele, ficatul si carnea rosie.

O multime de legume cu frunze comestibile sunt de nelipsit la masa, pentru aportul lor de vitamine si de minerale.

Pentru starea de astenie poate fi vinovata o deficienta de magneziu, pe care o putem contracara consumand migdale, mere, avocado, nuci, orez brun, telina, peste, curmale.

foto interior si prima pagina: Kseniia Perminova, Shutterstock