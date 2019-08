Gandeste-te doar la cate lucruri minunate ti s-au intamplat astazi. Poti? In cazul in care raspunsul este "Nu", te concentrezi mult prea mult pe lucrurile negative, pe ce nu a mers bine, te pierzi in detalii si astfel ajungi sa uiti ce inseamna fericirea adevarata.

De prea multe ori ne pierdem in rutina vietii de zi cu zi incat uitam cele mai importante lucruri, cele care conteaza cu adevarat. Uitam sa fim recunoscatori pentru tot ce ni se intampla, sa ne bucuram de viata pentru ca nu stim ce ne asteapta maine, sa iubim oamenii din jur, sa fim empatici, sa ne apreciem pentru ceea ce suntem, sa ne invatam lectiile din greselile facute si sa mergem mai departe. Citeste si: 20 de afirmatii pozitive pentru dimineti productive Gandeste-te doar la cate lucruri minunate ti s-au intamplat astazi. Poti? In cazul in care raspunsul este "Nu", te concentrezi mult prea mult pe lucrurile negative, pe ce nu a mers bine, te pierzi in detalii si astfel ajungi sa uiti ce inseamna fericirea adevarata. Este foarte simplu sa iti tii mintea ocupata cu lucruri care nu conteaza, insa este incredibil de daunator pentru tine, pentru starea ta de spirit, pentru sufletul tau. Pentru ca la sfarsitul zilei, nimic din aceste lucruri nu mai conteaza. Ce conteaza cu adevarat sunt lucrurile mai subtile, mai simple, mai fericite, mai frumoase - zambetul pe care l-ai primit de la un strain, gluma buna pe care ai auzit-o de la un coleg de munca, bucuria pe care ai simtit-o cand ai vazut o persoana iubita. Iata 10 citate care sa iti reaminteasca ce conteaza cu adevarat in viata: 1. Ceea ce contează nu este ceea ce vei face, ci ceea ce faci chiar acum. - Napoleon Hill. 2. Creeaza. Nu pentru bani. Nu pentru faima. Nu pentru recunoastere. Dar pentru bucuria pura de a crea ceva si de a il impartasi cu oamenii din jurul tau. - Ernest Barbaric 3. Fericire este ceea ce faci in fiecare zi, este o calatorie, nu o destinatie. - Rujoiu Marian 4. Exista atat de multe lucruri pe aceasta lume, dar doar 10% din acestea schimba cu adevarat inima cuiva. - Shannon L. Alder 5. Vine un moment in care iti dai seama ce conteaza cel mai mult in viata ta. Fa ca acest moment sa fie ACUM si ce conteaza cel mai mult sa fie DRAGOSTEA ta, BUNATATEA ta. - Debasish Mridha 6. Daca vei putea ramane mereu in prezent, vei fi un om fericit. - Paulo Coelho 7. Pentru o viata mai placuta, pentru o viata mai vesela, trebuie sa fii flexibil. Trebuie sa iti amintesti ca libertatea este cea mai inalta valoare si ca, in cazul in care dragostea nu-ti acorda libertate, atunci nu este dragoste. Osho 8. Cred ca fiecare dintre noi are o misiune in viata si ca nu putem trai cu adevarat o viata implinita pana cand nu descoperim aceasta misiune si ne dedicam viata implinirii ei. - Blake Mycoskie



9. Scopul este locul in care bucuria ta profunda satisface nevoile lumii. - Frederick Buechner 10. Cand o usa a fericirii se inchide, o alta se deschide; dar deseori ne uitam atat de mult la usa inchisa ca nu o mai vedem pe cea care s-a deschis pentru noi. - Helen Adams Keller