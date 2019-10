Cum va fi anul 2020 in functie de zodia in care te-ai nascut?

Esti pregatita sa descoperi cum va fi anul 2020 pentru tine in functie de semnul zodiacal sub care te-ai nascut? Atunci citeste in continuare.

Berbec

2020 va fi un an echilibrat pentru zodia Berbec. Chiar daca vei fi in continuare la fel de ambitioasa, vei fi mult mai realista in ceea ce priveste obiectivele tale. Stabilitatea va fi vazuta in toate aspectele vietii tale, in special in relatiile pe care le ai sau urmeaza sa le construiesti cu oameni noi. Schimbarile si noile oportunitati din profesie te vor tine destul de ocupata in prima parte a anului.

Taur

Astrele spun ca 2020 va fi un an calm si constant pentru tine. Vei fi pregatita sa faci pasul cel mare pe plan sentimental in prima parte a anului. De asemenea, 2020 este un an in care trebuie facute cateva alegeri importante in ceea ce priveste viata profesionala. Nu uita sa fii mereu deschisa la sugestii cand vine vorba de noi propuneri sau investitii financiare.

Semnul zodiacal Gemeni va avea un 2020 revigorant. Trebuie sa setezi inca de pe acum ritmul pentru tine. Daca te vei misca prea lent, va trebui sa inveti sa faci compromisuri si sa grabesti pasul. Astrele au nevoie de tine activa. Planul sentimental va fi pe primul loc in prima parte a anului; in cazul in care esti singura, ai ocazia sa iti intalnesti sufletul pereche.

Rac

Trebuie sa fii gata pentru schimbarile din 2020. Astrele prevad vesti minunate in ceea ce priveste viata sentimentala si cariera. Trebuie sa profiti de oportunitatile aparute deoarece lucrurile se vor schimba cu viteza luminii, iar beneficiile vor fi pe masura efortului depus. Nu uita sa te bucuri de clipele marunte si sa fii recunoscatoare pentru tot ce ai realizat pana acum.