Te rog sa mai rezisti putin. Universul are un plan minunat pentru tine. Totul va trece

Stiu ca treci printr-un moment dificil. Te doare inima, te doare sufletul si nu stii ce sa mai faci pentru a nu mai simti aceasta durere. Gandurile tale sunt tot mai multe, tot mai grele, tot mai negre. Nu iti poti da seama ce trebuie sa faci pentru ca lucrurile sa fie din nou normale. Esti la pamant in timp ce restul lumii continua sa se miste in jurul tau. Te simti singura.

Stiu cat de tare doare si mai stiu ca esti epuizata. Ca nu mai poti duce.

Ti-ar placea ca cineva sa iti arunce un bat si sa te scoata din apa tulbure in care te scalzi. Ti-ar placea sa speli tot raul, sa poti zambi, sa te trezesti dimineata cu chef de viata. Ti-ar placea sa traiesti din nou cum traiai inainte.

Vreau sa iti amintesti ca Universul este imens si ca tu esti o stea stralucitoare in aceasta lume. Ca undeva cineva vegheaza asupra ta. Poate ca este Cerul. Poate ca este Dumnezeu. Poate ca este Karma. Poate ca este un spirit supranatural. Poate ca este magie. Cert este ca vei fi in regula si, cel mai important, esti in siguranta. Va fi mai bine. Ai incredere.

Chiar si atunci cand esti trista, esti minunata. Chiar si atunci cand inima este franta de durere si sufletul ti-e obosit, esti curajoasa si puternica. Tu inca stralucesti. Poti trece peste acest moment, sper sa nu renunti si sa nu iti fie frica. Ridica-te de la pamant si mergi mai departe. Este o perioada grea, nu o viata grea, sa nu uiti niciodata asta.

Durerea nu te va insoti pentru totdeauna. In cele din urma, va disparea. Si tu vei fi mai bine. Vei fi fericita. Nu esti singura; exista atat de multe persoane care abia astepta sa te cunoasca si sa te iubeasca. Nu renunta. Mai ai putin. Furtuna se va opri si pe cerul tau va aparea cel mai frumos curcubeu vazut vreodata.

foto main: Amanda Carden Shutterstock