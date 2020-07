Smiley da startul distractiilor de vara cu Adeline

Smiley da startul distractiilor de vara cu un remake al piesei Adeline.

comunicat de presa:

„Mereu mi-a placut trupa Timpuri noi, ascultam mult cand eram mic, iar Adeline a fost mereu foarte tare la chefuri, toata lumea se distra cand incepea. Asa ca, am ales sa fac un remake al piesei, nu cu mult diferit de piesa originala, care suna oricum foarte bine, fix in ideea de vara, de fun, de party.”, povesteste Smiley care isi doreste sa inceapa o vara vesela, lipsita de griji si temeri.

Videoclipul piesei „Adeline” este chiar un chef autentic, o reintalnire a lui Smiley cu prietenii apropiati dupa o perioada lunga de izolare: „La filmari a fost bairam ca pe vremuri, cu numarul permis de persoane, dar suficient cat sa ne luam doza de prietenie si veselie de care ne era atat de dor. Abia asteptam o distractie cu prietenii, o mini-petrecere, iar la clip m-am intalnit cu o parte din ei, cu dansatorii cu care am fost in turnee, cu oameni din echipa, am dansat, am ras, a fost o zi foarte tare.”, spune cu entuziasm Smiley.

Odata cu lansarea piesei, Smiley garanteaza dans si veselie in jur: „Piesa asta este atat de fun, incat nu mi s-a intamplat sa vad pe cineva stand nemiscat pe scaun cand o aude. Mie imi place mult ce a iesit, noi i-am verificat efectele dansante la mini-petrecerea noastra de la filmarea clipului, iar distractia e garantata. Sper sa placa tuturor si sa ne vedem sanatosi, in formulele admise, la petreceri!”, adauga artistul Smiley.

Produsa de HaHaHa Production, cu muzica facuta de Dan Iliescu, Smiley si Serban Cazan si cu versurile scrise de Dan Iliescu, bine cunoscuta „Adeline” se lanseaza in varianta 2020 a lui Smiley, cu aceeasi ”geaca de vinilin”, mai trendy ca niciodata.