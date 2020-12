Mădălina Pavăl a lansat pe 26 noiembrie Vino pân’ la București, un cântec despre tot felul de începuturi

Melodia marchează o primă colaborare cu producătorul Alexei Turcan (Travka/ Tomma Alistar)

comunicat de presa: La aproape un an de la lansarea albumului Oamenii se fac dor, Mădălina Pavăl aduce un nou videoclip, Vino pân’ la București, un cântec despre începuturi, despre schimbări și despre cât de important este să îți găsești locul și drumul care te va duce acolo. Videoclipul este disponibil pe canalul de Youtube al Mădălinei.

“Așa cum anunță și titlul, Vino pân’ la București este despre începuturi. Melodia încheie (pe moment, cel puțin, că dorul nu are un timp al lui) seria Oamenii se fac dor și vorbește despre început, schimbare. Este povestea mea și-a ta, și-a ta. Bucureștiul este o metaforă, în primul rând. Eu chiar am venit pân’ la București ca să îmi urmez visul și știu că suntem mulți care au plecat de acasă ca să-și găsească o ACASĂ a lor, un sens, un rost și un vis pe lume.”, povestește Mădălina.

2020 nu a fost un an foarte prietenos cu artiștii, concertele și festivalurile fiind în mare parte amânate, locațiile care găzduiesc evenimente având capacitatea limitată iar emoția muzicii live nu e la fel în online de nici o parte a unui monitor. Cu toate acestea, pauza i-a adus Mădălinei noi idei de piese și o nouă formulă.

“Vino pân’ la București anunță și un început din punct de vedere profesional. Tare mi-s mândră și fericită să vă spun despre colaborarea cu Alexei Turcan, unul dintre cei mai talentați oameni pe care mi-a fost dat să-i întâlnesc și sunt sigură că oricine l-a cunoscut a simțit același lucru. Am lucrat împreună la această piesă și a fost fix piesa din puzzle-ul Mădălina Pavăl care simțeam că îmi lipsește.

Mulțumesc echipei și îi rog pe toți oamenii aceștia talentați să aibă puțină răbdare. Trăim vremuri îngrozitoare pentru toată lumea, mai ales pentru noi, artiștii. Ne e dor de scenă, de cântat, de emoțiile de dinainte, de oameni. O să fie bine, trebuie doar să rămânem sănătoși și să ne vedem de visul nostru.”, transmite Mădălina.

Despre colaborare povestește și Alexei Turcan: “Cântecul Mădălinei “Vino pân’ la București” nu apare chiar așa, pe nepusă masă. Lucram împreună de ceva timp, din păcate vremurile ne-au împiedicat anul ăsta să arătăm lumii ce-am meșterit, dar mai este timp. În plus, la focul acestei muzici nu punem paie, ci aducem stejar și fag, suntem optimiști că vor reveni concertele și va mai fi căldura de oferit.

M-am “cunoscut” cu Mădălina de mai multe ori, la început am fost sfătuitor, după aceea - producător, iar într-un final am să și cânt alături de ea. E o zonă stilistică pe care îmi place s-o explorez, o simt de când eram mic și, zic eu, mă exprim ușor muzical. Iar autenticitatea și modestia Mădălinei e greu de găsit astăzi la un artist. Lucrurile se vor arăta odată cu soarele, trebuie să avem răbdare. ”

Până când muzica se va asculta din nou față în față cu artiștii, Mădălina mai pregătește o serie de surprize, pe care le va anunța în curând pe Facebook și pe Instagram.