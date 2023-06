De trei ori câștigătoare a premiului GRAMMY®, Stefani a obținut succes la nivel mondial ca interpretă, compozitoare, solistă emblematică a trupei No Doubt și artistă solo multi-platină.

comunicat de presa: Gwen Stefani a lansat single-ul “True Babe”. Primul ei single de la „Slow Clap”, din 2021, cu Saweetie, „True Babe” este un imn pop irezistibil cu o notă alternativă. Produs de duo-ul suedez Jack & Coke și rocker-ul din LA KThrash, „True Babe” evidențiază vocea melodioasă a lui Stefani și talentul pentru onestitatea lirică nefiltrată.

Pe lângă lansarea noului ei single, Stefani are o serie de spectacole majore în Marea Britanie și Europa în această vară. Hitmakerul a urcat pe scena Festivalului Prague Rocks pe 21 iunie în Cehia, urmat de trei întâlniri live masive în Marea Britanie - o întâlnire principală la Castelul Warwick și două spectacole alături de colegul superstar Pink la BST Hyde Park.

„True Babe” și „Slow Clap” demonstrează versatilitatea fără efort a lui Stefani. În 2020, Stefani a avut două hit-uri numărul 1 în topul Billboard’s Hot Country Songs cu Blake Shelton, „Nobody But You” și „Happy Anywhere”, și și-a reeditat albumul de vacanță, You Make It Feel Like Christmas, cu două piese noi.

De trei ori câștigătoare a premiului GRAMMY®, Stefani a obținut succes la nivel mondial ca interpretă, compozitoare, solistă emblematică a trupei No Doubt și artistă solo multi-platină. Până în prezent, ea a vândut peste 60 de milioane de unități în întreaga lume cu albumul ei din 2015 This Is What the Truth Feels Like, care debutează pe locul 1 în Billboard 200.

