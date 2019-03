Antreneaza-te sa TE iubesti!

Sa ne intelegem - chestia asta cu iubirea de sine, nu este o apologie a narcisismului. Nici nu contesta sau devalorizeaza daruirea, afectiunea si generozitatea specific feminine. Au contraire.

Un text de Corina Bernschutz-Marinca

Pariu ca interesul pentru articol ar fi maxim daca titlul ar fi ceva de genul “ Cum sa-l faci sa te iubeasca?”, sau “Cum sa-i faci sa te iubeasca?”?! Pariu! De ce oare? Pentru ca asa suntem noi femeile; cautam iubirea asta atat de mult in exterior incat pur si simplu nu mai intelegem conotatia lui “cum sa ma iubesc pe mine”; caci neiubirea si uitarea de sine, s-a transmis din ADN in ADN fetelor, let’s face it!

Sa ne intelegem - chestia asta cu iubirea de sine, nu este o apologie a narcisismului. Nici nu contesta sau devalorizeaza daruirea, afectiunea si generozitatea specific feminine. Au contraire. O sustine fix din perspectiva nevoii de prim ajutor pe care o urmarim cascand in avion. Intotdeauna, dar intotdeauna ti se va spune sa iti pui tu masca de salvare, si dupa aceea sa te ocupi de copil. De ce? Pentru ca daca tu nu esti ok, nu ai cum sa iti ajuti copilul sau pe altcineva. Asa e si cu iubirea asta de sine, daca tu nu esti OK, daca tie nu iti este bine, vei continua sa le dai celorlati dar nu din preaplinul tau ci din rezerva vitala, care nu doar ca se epuizeaza rapid, dar va face si Bum! cand s-a epuizat, caci ai dat tot si n-ai mai ramas cu nimic pentru tine…

Daar… muschiul iubirii de sine, ca orice muschi poate fi si el antrenat. Si asa cum ti se pare sanatos sa mergi periodic la sala pentru corpul tau, invata sa-ti amintesti zilnic ca fericirea e o chestie care incepe CU IUBIREA DE SINE! Antreneaza-te prin constienta proactiva, intentie si prezenta pentru a te onora pe tine! Iata ca am facut tranzitia de la iubirea de sine, la a te onora pe tine. De ce? Pentru ca poate ti-e mai usor sa intelegi si sa te familiarizezi cu idea de onorare, pentru ca e ca si cum te-ai raporta la tine ca la o alta persoana, dar nu orice persoana - ci una foarte valoroasa, pretioasa, sfanta aproape! Te-ai speriat cand ai auzit cuvantul asta, sfanta?! Ia aminteste-ti - te uiti la el, la copil, la job ca la un sfant? Te uiti! Dar ai o problema sa te privesti pe tine asa…. A te onora pe tine inseamna sa accepti si sa iti dai voie sa te simti ca o zeita, printesa, zana, cum vrei tu sa-I spui.

Ideea e sa pastrezi clar in minte ca ai nevoie poate:

1. Sa incepi sa pretuiesti TOT ceea ce esti si faci, sa iti inventariezi periodic actiunile si sa te feliciti pentru ele.

2. Sa iti faci imensa lista a calitatilor, a darurilor pe care le ai si sa te simti recunoscatoare pentru ele; pastreaza aceasta lista in poseta, e mai importanta decat portfardul.

3. Sa fii atenta cum vorbesti despre tine. Uita sa te critici, uita sa pui pe masa lista imperfectiunilor! Vorbeste mai degraba de ceea ce te inspira si te bucura, de visele si dorintele tale!

4. Sa iti faci in fiecare zi cel putin o bucurie. Cumpara-ti flori, ia-ti o pauza de ceai sau cafea cu o carte preferata, plimba-te, asculta muzica, acorda-ti timpul cheltuit asa cum iti doresti!

5. Sa-ti administrezi timpul si energia fara uitarea de sine! Ia-ti pauza de masa, si nu petrece la birou 12h ore!

6. Sa inveti sa spui NU, atunci cand ti se cere prea mult, cand ti se cere sa renunti la tine!

7. Sa iti iei timpul necesar pentru a sta cu cei dragi pentru a face schimbul de iubire si afectiune de care ai nevoie.

8. Sa te indepartezi de ceea ce inseamna relatii toxice! Sefi sau parteneri care nu te pretuiesc si nu te respecta pentru ceea ce faci, “prietene” care te critica sau iti vorbesc de defectele tale, oameni care te jignesc sau care vor mereu ceva de la tine, dar nu te intreaba niciodata - tu cum esti?

9. Sa alegi barbatul care te pretuieste si respecta, care iti da voie sa fi asa cum esti, care te complimenteaza si iti ofera afectiunea de care ai nevoie, care iti permite o relatie armonioasa, in care schimbul este reciproc.

10. Sa iti dai voie sa nu iti fie e bine. Accepta si aceste momente, ia-ti timpul de odihna si refacere

11. Sa inveti sa ai o relatie de respect cu corpul tau! Asta inseamna sa il accepti asa cum este, sa ii oferi hrana si ingrijirea de care are nevoie. Nu te amagi ca mancatu’, fumatu’ sau alcoolul in exces tin de iubirea de sine.

Dupa ce ai inceput sa cultivi aceasta relatie de onorare personala, observa relatia cu celelalte femei in primul rand, caci femeile sunt oglinda ta! Esti supportive cu alte femei sau le critici si le barfesti? Iti e bine cand te vezi cu fetele sau consideri ca e pierdere de vreme? Prietenelor si colegelor le faci mai degraba complimente sau te trezesti ca le jignesti sau le spui ca stii tu mai bine ce si cum, atunci cand iti vorbesc? Ce fel de femei ai in preajma? Daca raspunsul este afirmativ pentru prima varianta, e de bine!

In relatia cu barbatul, in primul rand te testezi in ceea ce priveste actiunea vs receptivitatea. Esti tu cea care initiaza tot timpul sau astepti de la el actiunea? Esti tu cea care spune mereu ce, cum, unde, etc. cea care da directia sau il lasi sa te conduca, ai incredere in el? Simti nevoia sa iti investesti intreaga energie in “a-l imputernici pe el” sau faci asta si pentru tine? Daca raspunsul este afirmativ pentru var. 2, esti deja intr-o relatie buna cu tine!

Featured foto by popcorner via Shutterstock