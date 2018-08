Vitaminele si mineralele mai au un rol benefic astfel: sustine organismul la efortul fizic, protejeaza si stimuleaza sistemul nervos, combat oboseala si imbunatatesc puterea de concentrare si memorare.

In plus, vitaminele si mineralele au un un rol esential in cresterea si dezvoltarea copiiilor, precum si sustinerea proceselor metabolice in cazul persoanelor adulte sau varstince.

Asadar, in acest articol iti vom povesti despre vitaminele si mineralele care au rol benefic pentru organism.

Tipuri de vitamine pentru un organism sanatos

Vitaminele sunt substantele organice naturale de care organismul are nevoie cu precadere.

Astfel, vitaminele cu rol esential pentru organismul tau sunt:

Vitamine liposolubile ( sunt prezente in tesuturile grase si musculare ale corpului - vitamina A, D, E, K );

); Vitamine hidrosolubile ( nu raman foarte mult in organism, sunt eliminate prin urina - vitamina C si B).

Vitamina A

Vitamina A este vitamina care se obtine din 2 clase de compusi: vitamina A naturala ( retinolul si compusii acestuia) si precursorii de vitamina A ( betacarotenul si compusii derivati).

Vitamina B1

Vitamina B1 sau tiamina, mai este cunoscuta sub denumirea de “ vitamina performantei intelectuale sau a bunei dispozitii”. Vitamina B1 ajuta sanatatea fizica si psihica. Efectele benefice ale acestei vitamine isi indreapta actiunea asupra sistemului nervos, digestiv, dar si asupra muschilor si inimii.

Vitamina B2

Vitamina B2 sau riboflavina, are un rol esential in a transforma grasimile, carbohidratii si proteinele in energie. In plus, vitamina B2 ajuta organismul sa aiba un echilibru in ceea ce priveste aciditatea si contribuie la sanatatea parului, unghiilor si ochilor.

Vitamia B6

Vitamina B6, biotina sau vitamina H, este vitamina care are rolul de a forma hemoglobina.

Vitamina B12

Vitamina B12 sau “ vitamina rosie”, are un rol deosebit pentru sanatatea organismului.

Vitamina B12 are un rol important in buna functionare a sistemului nervos.

Vitamina C si Vitamina D

Vitamina C are un rol esential pentru organism, apara organismul de actiunea radicalilor liberi.

In schimb, Vitamina D este o vitamina care ajuta la fixarea vitaminei C in organism pentru o perioada mai lunga de timp.

Tipuri de minerale pentru un organism sanatos

Mineralele sunt esentiale pentru o dieta sanatoasa.

Asadar, mineralele se impart in doua mari categorii astfel:

Minerale esentiale ( macrominerale si macroelemente) - din aceasta categorie fac parte: magneziul, sodiul, potasiul, fosforul, clorul, calciul.

( macrominerale si macroelemente) - din aceasta categorie fac parte: magneziul, sodiul, potasiul, fosforul, clorul, calciul. Microminerale ( oligoelementele) - din aceasta categorie fac parte: cuprul, fierul, cobaltul, iodul, manganul, seleniul, zincul si molibdenul.

Calciul

Calciul face parte din categoria minerarelor cu rol benefic asupra sistemului osos. Calciul are un rol esential pentru procesele de crestere, buna functionare a muschilor si coagularea sangelui.

Fierul

Fierul are un rol important in transportul oxigenului in sange, apara organismul de infectii, asigura performantele intelectuale si cele fizice.

Magneziul

Magneziul ajuta la buna functionare a sistemului nervos. Reduce oboseala si starile anxioase.

Asadar, pentru un plus de vitalitate si corp sanatos, aceste vitamine si minerale naturale sunt cele mai potrivite. Cu dozele potrivite de vitamine si minerale, vei reusi sa ai o stare de bine pe o perioada mai lunga de timp.