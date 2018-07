Rochie polo sport uni ca să fii în ton cu competițiile

Dacă nu îți place să te complici, atunci poți opta pentru o rochie polo într-o singură culoare. Fără imprimeuri, fără vreo croială aparte, fără patternuri de vreun fel. Pur și simplu o rochie modestă, dar extrem de frumoasă.

O poți încălța cu pantofi sau sandale cu toc sau platformă - vei deveni instant un fan al acesteia, mai ales când vei simți cât de bine îți este purtând-o. O alternativă ar fi niște încălțăminte într-o culoare în contrast. Renunță la jachetă, la cercei, coliere sau ce îți mai trece prin cap. Puțin nu înseamnă neapărat plictisitor.

O rochie polo nu are nevoie de o scuză pentru a fi scoasă în lume. Dar dacă vrei să numim doar câteva ocazii, să știi că poți opta pentru ea atunci când ești într-un city break, la birou într-o zi de final de săptămână, la un brunch - ești ready to go ca în anii ‘90 când nu se investea atât de mult timp pentru ieșit.

Cumva, te vei simți ca și cum ai fi împrumutat din entuziasmul personajelor din comedia romantică “Clueless”.