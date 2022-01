Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! lider de piață cu aproape 2.4 milioane de telespectatori

"Poftiți pe la noi: Poftiți prin țară" a fost lider incontestabil de audiență miercuri seară. Invitații lui Nea Mărin au încins atmosfera, iar telespectatorii au trăit suspansul alături de vedetele Antena 1.

Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! a continuat ș i săptămâna aceasta într-o zonă cu totul ș i cu totul specială din România, în comuna Botiza. A ș a cum ș i-a obi ș nuit telespectatorii, Nea Mărin a preluat rolul de primar ș i i-a pus la muncă pe Ruby, Shift, Lino Golden ș i Jador, dar ș i pe Liviu ș i Andrei, consilierii săi. Chiar dacă săptămâna din Botiza a fost presărată cu multe momente tensionate între tabere, în cele din urmă vedetele ș i-au luat rolul în serios ș i au organizat un târg cu me ș terii populari ai zonei ș i un spectacol cu arti ș ti locali. Au cântat, au dansat ș i au reu ș it să realizeze un spectacol care nu a impresionat doar publicul, ci ș i pe Nea Mărin: ”Cred că a ie ș it cel mai frumos târg, pentru că to ț i au fost determina ț i, to ț i s-au implicat foarte mult. Până acum a fost cel mai bine organizat târg. Oamenii ne-au primit cu sufletul deschis în Maramure ș ”.

Sursă foto: Comunicat de presă

Edi ț ia de miercuri seară Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! s-a situat în topul preferin ț elor telespectatorilor. În timpul difuzării, 20:24-23:26, conform Kantar Media, show-ul de la Antena 1 a ob ț inut la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 18 ș i 54 de ani, o audien ț ă medie de 9,1 puncte de rating ș i o cotă de pia ț ă de 26,6%. Pe locul al doilea s-a situat Pro TV cu o medie de 7.6 puncte de rating ș i 22,2% cotă de pia ț ă. Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! a fost pe prima pozi ț ie ș i la nivelul î ntregului public din mediul urban, cu o audien ț ă medie de 7,8 puncte de rating ș i o cot ă de pia ț ă de 18.7 procente. Locul doi a fost ocupat de Pro TV cu o medie de 7 puncte de rating ș i 16,9% cot ă de pia ț ă . Ș i la nivelul î ntregii popula ț ii a ț ă rii show-ul de la Antena 1 a fost lider cu o audien ț ă medie de 9,9 puncte de rating ș i 22,5% cota de pia ț ă , Kanal D ocup â nd locul al doilea cu 7,9 puncte de rating ș i 17,9% cota de pia ț ă .

Î n minutul de aur, 22:12, aproape 2.4 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau aventurile vedetelor alături de Nea Mărin, pe Antena 1.

Aventurile Poftiţi pe la noi: Poftiţi prin ţară! continuă ș i săptămâna viitoare, luni, mar ț i ș i miercuri, de la 20:30, pe Antena 1.