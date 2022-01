Andreea Tonciu, mesaj emoționant înainte de plecarea la SURVIVOR. Vedeta a vorbit cu lacrimi în ochi despre asta!

Andreea Tonciu a încercat să depășească problemele de sănătate pe care le-a avut în ultima perioadă și s-a concentrat pe plecarea în Republica Dominicană. Cu trei zile înainte ca echipa Faimoșilor să își facă bagajele, bruneta le-a transmis un mesaj cu ochii în lacrimi internauților.

Andreea Tonciu a acceptat cu mult entuziasm provocarea de a participa la Survivor și aștepta cu sufletul la gură să își facă bagajele și să plece alături de cei 12 colegi ai săi din echipa Faimoșilor. Din păcate, bruneta s-a confruntat cu câteva probleme de sănătate care i-au afectat starea de spirit și energia pozitivă. Totuși, vedeta nu a renunțat la visul de a pleca în competiția pentru supraviețuire, astfel că, în aceste zile, Andreea face ultimele vizite la medic pentru a se asigură că poate intra în concurs.

"Bună dimineața, bună dimineața! Pot spune că aproape sunt bine. M-am vindecat de această răceală nebună, dar încă n-am terminat cu doctorii. Acum vă voi duce la ORL și la… Nu, nu, nu, la ORL am fost ieri, m-am căpiat. Mă voi duce la Oftalmologie și la Dermatologie, pentru că între timp mi-a apărut ceva pe pleoapă și sub ochi, dar văd că s-a mai dus. Dar cum mai sunt trei zile până plecăm în Republica Dominicană, trebuie să mă pun cu toate lucrurile la punct.[...]

Andreea Tonciu nu renunță la visul ei

Am avut chiar foarte multe probleme în familie, extra, răceli peste răceli, și am crezut că voi pleca în Dominicană bolnavă, de aceea sunt foarte emotivă și când vorbesc cu voi, pentru că sunt mândră că fac parte din acest proiect. Și abia aștept să vă demonstrez lucruri pe care voi nu le știți despre mine. Sper din tot sufletul să îmi fiți aproape și să mă susțineți așa cum o faceți de obicei." le-a povestit Andreea Tonciu prietenilor de pe Instagram.

Cu toate că suferințele prin care a trecut Andreea nu au fost deloc ușoare, vedeta nu a avut de gând niciodată să abandoneze competiția. Mai mult, ea spune că se roagă la Dumnezeu pentru ca totul să fie bine și să poată participa în show-ul anului de la ProTv.

"Mai este foarte puțin până voi pleca în Dominicană. Am întotdeauna grijă de mine. Am venit la clinică pentru o terapie de mega-boost. În ce constă această terapie? Într-o perfuzie cu toate mineralele și cu toate vitaminele. Pentru că am mare, mare nevoie." a mai spus bruneta pe InstaStory.