Monica Anghel, despre noul stil de viață. Cum a reușit artista să slăbească 30 de kg într-un timp atât de scurt?

Monica Anghel și-a schimbat complet viața, asta după ce a dat jos nu mai puțin de 30 de kilograme. Vedeta recunoaște că a avut nevoie de psiholog, însă toate eforturile au meritat pentru că acum se bucură de un nou stil de viață.

Monica Anghel este un exemplu de ambiție și determinare, asta pentru că artista a reușit în doar un an și jumătate să slăbească 30 kilograme. Pe lângă dietă și sport, vedeta a mărturisit că a fost nevoită să apeleze și la ajutorul unui psiholog. Toate eforturile sale au dat roade, pentru că astăzi artista cântărește cu 30 de kilograme mai puțin, energia este schimbată, iar pofta de viață este mai mare ca niciodată.

,,Mi s-a schimbat viața, am altă poftă de viață, am alte lucruri în cap, mă văd făcând alte lucruri. Îmi vin idei, am energie. Cu cât mănânc mai puțin, cu atât am ami multă energie", a spus Monica Anghel, potrivit spynews.ro.

De când a reușit să slăbească spectaculos, artista trăiește o altă viață și se bucură de mâncăruri sănătoase, dar și de o rutină a activitățiilor sportive care îi aduce multă energie bună.

,,Când merg la sală fac cardio și greutăți. Nu în fiecare zi, nu ridic greutăți mai mari de 20 de kilograme, deoarece am fost operată pe coloană și trebuie să am grijă. Acasă lucrez cu greutăți foarte mici", a mai spus Monica Anghel.

Cu toate acestea, artista a mai mărturisit că ajutorul venit de la psiholog a contat enorm în transformarea sa. După ce a ajuns la forma fizică la care să se simtă bine, cel mai greu i-a fost vedetei să rămână fidelă principiilor sănătoase de viață. Acest lucru a făcut-o să apeleze și la un terapeut, iar acum Monica Anghel se bucură în mod conștient de tot ceea ce îi oferă viața.

,,Este deja un stil de viață. Procesul meu de slăbire a fost un an și trei luni, dar după ce s-a încheiat acest an, eu mi-am continuat acest stil de viață. A fost foarte important în acest proces de schimbare psihologul meu, deoarece îți dă niște cârlige de care te agăți atunci când vrei să o iei razna", a mai adăugat artista.